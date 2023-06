Ils se mobilisent pour la qualité des eaux du Tarun

Depuis 2021, des actions de gestion des eaux pluviales et des plantations d’arbres sont réalisées sur le bassin versant du Tarun qui s’étend sur les communes de Bignan, Locminé, Moréac, Moustoir-Ac et Plumelin. La suppression récente de l’étang de Locminé est l’action la plus emblématique des efforts de reconquête du bon état des cours d’eau, sur ce territoire. Blavet terres et eaux veut aller plus loin et faire de ce BV « une vitrine, une source d’inspiration pour d’autres secteurs géographiques », selon son président Benoît Rolland. « Nos actions seront renforcées par le partenariat avec la Chambre d’agriculture ; nous voulons mobiliser la profession agricole ».

Une soixantaine d’agriculteurs sollicités

Dès cet été, les techniciens de la Chambre d’agriculture contacteront l’ensemble des agriculteurs ayant des terres sur cette zone pour leur proposer de participer, sur la base du volontariat, à la démarche. « Il s’agit de faire un diagnostic des pratiques, d’identifier les éventuels points critiques et de proposer des solutions ». Ils pourront ainsi proposer des outils du contrat de territoire mis en œuvre par Blavet terres et eaux : aides à l’innovation, aux chemins pour vaches laitières, mesures agro-environnementales, désherbage mécanique du maïs… « Nous n’avons pas de problèmes de nitrates mais des marges de progrès existent encore sur les produits phytosanitaires et le phosphore ». Les opérateurs techniques du secteur seront également mobilisés afin qu’ils accompagnent cette démarche.