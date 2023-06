publicité

Puisque les vaches sont désormais indésirables, remplaçons-les par des éléphants. D’accord, seulement par de l’herbe aux éléphants. Les agrocarburants de 2e génération étant avides de cellulose et de lignine, voilà une reconversion tout trouvée pour les fermes bovines… et cela sans travail. Il suffit de retourner les prairies une bonne fois pour toutes puis de planter du miscanthus pour 15 ans. Et puisqu’il n’y a pas de petit profit, une bonne coupe à blanc des haies typiques des régions bocagères d’élevage alentour nourrira la bête technologique qui transforme la matière organique en biocarburant. Peu importe le flacon pourvu qu’il y ait l’ivresse… de rouler.

1,8 fois plus d’émissions de gaz à effet de serre