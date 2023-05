Les semis et les épandages au menu de Mécaélevage

Six semoirs et une quinzaine de matériels d’épandage d’engrais organiques seront en démonstration lors de la journée technique organisée par les Cuma, le 25 mai à Évellys (56).

Cette année, l’évènement organisé par la fédération des Cuma de Bretagne s’articulera autour de trois thématiques : la valorisation des engrais de ferme, la précision des apports d’intrants et le semis de maïs. Ces trois thèmes seront détaillés lors d’ateliers au cours de la matinée, aux niveaux technique et économique. S’ensuivront des démonstrations de divers matériels de semis. « Nous mettrons l’accent sur la technicité des outils de semis monograines, avec six constructeurs inscrits », précise Thierry Le Corre, président du comité d’organisation. Un représentant de chaque marque exposera les atouts de chaque modèle et « Corteva Agriscience évoquera les réglages pour réussir l’incorporation des produits phytosanitaires au moment du semis ».

Système fourrager et climat

L’après-midi, divers matériels d’épandage, d’une douzaine de constructeurs, seront à l’œuvre. De la citerne de transport routier, à l’épandeur de fumier, en passant par les tonnes et les automoteurs, Mécaélevage proposera un tour d’horizon complet de l’épandage d’effluents. « Il y sera aussi question de respect du sol, avec une intervention du fabricant de pneumatiques BKT autour de ses modèles pourvus de flancs à très grande flexion ». Le forum débat de clôture sera consacré au système fourrager, sous l’angle de ses adaptations à l’évolution climatique. Plusieurs agriculteurs, ayant gagné en résilience, témoigneront de leurs pratiques. Tout au long de la journée, un espace transmission installation sera animé par la Chambre d’agriculture et Eureden. « Le renouvellement des générations est une de nos préoccupations. Nous aborderons les mesures que nous mettons en place pour aider les jeunes ». Des tables rondes, avec des témoignages de jeunes adhérents, seront organisées pour promouvoir les avantages du travail à plusieurs.