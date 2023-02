Implanter une féverole de printemps pour la campagne 2023

L’implantation reste l’étape clé de l’itinéraire technique de la féverole de printemps. Une bonne implantation suivie d’une levée précoce, homogène et d’une bonne nodulation permettent d’obtenir une féverole plus robuste pour assurer un meilleur rendement.

La réserve hydrique, critère d’importance de la parcelle

La féverole de printemps est plus exposée aux stress hydriques de fin de cycle que la féverole d’hiver ou le pois. Le choix d’une parcelle avec une réserve hydrique suffisante est nécessaire pour assurer une nutrition hydrique satisfaisante.

​​​​​​​Eviter également les sols séchants, les argiles lourdes et les limons battants hydromorphes, moins propices au développement de la féverole et de ses nodosités.

Afin d’assurer un développement optimal du système racinaire, et donc de mieux valoriser l’eau, la féverole doit bénéficier d’un sol aéré sur 10-15 cm.

Si le sol est mal nivelé ou refermé après un hiver pluvieux, une reprise sur 5-10 cm est conseillé avant toute implantation.

Semer tôt sur un sol ressuyé pour limiter le stress climatique

​​​​​​​​​​​​​​Semer sa féverole de printemps précocement est l’un des principaux leviers pour limiter les risques climatiques lors de l’élaboration du rendement (excès thermique, stress hydrique).

La féverole à l’avantage de pouvoir se semer très précocement dès début février dès que le sol est portant. La culture peut se semer sur sol gelé si besoin, tant que la profondeur de semis est bien respectée.

Un semis profond et une densité sans excès sont de rigueur pour réussir sa culture

La féverole de printemps se sème à 6-7 cm de profondeur pour un semis précoce en février et/ou sur sol gelé. La profondeur passe à 5 cm pour un semis courant mars. Attention à bien respecter ces profondeurs pour éviter toute exposition à des gels tardifs et assurer un bon enracinement.

​​​​​​​La féverole peut se semer avec un semoir à céréales. Cependant, la qualité du semis est meilleure avec un semoir monograine, permettant d’abaisser de 5 graines/m² la densité.

La féverole s’accommode à de faible écartement (17 cm) comme à de grands écartements (45 cm), notamment pour introduire du binage.

Il est important de respecter les densités de semis selon les sols. Une surdensité entraine des risques de maladies plus importants à la floraison et augmente la compétition hydrique.

Sol limoneux Sol argileux ou caillouteux 40 à 45 graines/​​​​​​m​​​​​​​2​ 45 à 50 graines/m2 PMG 350 g 140 à 160 kg/ha 160 à 175 kg/ha PMG 450g 180 à 200 kg/ha 200 à 225 kg/ha

Dans le cas d’utilisation de graines de ferme, un test du taux de germination est fortement recommandé d’autant plus si les graines sont bruchées et la densité doit être ajustée en conséquence.

Une nouvelle dérogation Une nouvelle dérogation de 120 jours du WAKIL XL a été acceptée pour les graines protéagineuses semée en plein champs (pois protéagineux et fourrager, féverole, lupin), prenant le relais de la première dérogation se terminant le 27 décembre 2022 et couvrant les semis d’hiver. Cette dérogation prend effet du 1er janvier 2023 au 1er mai 2023 pour les semis en plein champs. ​​​​​​​Plus d’infos ici : Dérogation du WAKIL XL sur graines protéagineuses pour le printemps 2023

Auteure: Agathe Penant (a.penant@terresinovia.fr) – Référent protéagineux zone Centre & Ouest