Une croissance de 14 % sur un marché en recul

Avec sa génétique, Topigs Norsvin France représente 20 % de parts de marché en France. L’entreprise de sélection mise toujours sur « la truie autonome ».

Topigs Norsvin France a été créé en 2005 en réunissant Topigs Norsvin International basé aux Pays-Bas et le groupe coopératif Even dont le siège est à Ploudaniel (29) pour diffuser sa génétique porcine sur le territoire français. « Sur un marché national qui régresse de 4 à 5 % en 2022, nous affichons une croissance de 14 %. Nous représentons actuellement plus de 20 % de parts de marché au national contre 7 % il y a 10 ans. Actuellement 1 éleveur de porcs sur 2 dans le Finistère et plus de 1 sur 5 dans l’Hexagone font confiance à notre génétique », indique Rémi Maguer, directeur de Topigs Norsvin France, lors de l’inauguration du nouveau siège social basé à Landerneau le 12 décembre.

Atteindre 2,2 d’indice global

« Nous mettons actuellement en œuvre notre projet d’entreprise qui vise à pérenniser la structure en devenant le n° 1 français de la génétique porcine à horizon 2025 », ambitionne Rémi Maguer. L’entreprise de sélection qui est présente dans 56 pays investit 15 % de son chiffre d’affaires chaque année dans la recherche et le développement. Les objectifs génétiques sont le gain sur l’indice de consommation, le GMQ, le nombre de porcelets par truie, la robustesse et la résistance aux maladies. « Les performances de notre truie TN70 sont excellentes en productivité et en indice de consommation. Aujourd’hui nous sommes à 2,6 d’indice global, l’objectif est d’atteindre 2,2. En sélection, nous avons des animaux qui atteignent moins de 2 en indice global. Nos truies sont autonomes ce qui facilite le travail en élevage. Leur docilité est adaptée aux enjeux actuels du bien-être animal. Nos lignées mâles sont adaptées à l’évolution du marché : qualités organoleptiques, croissance, TMP, mâles entiers. »