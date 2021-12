Portes ouvertes sur l’avenir à Crécom

La station expérimentale ouvre ses portes les 9 et 10 décembre de 13 h 30 à 17 h. Sur le site, 2 systèmes se côtoient : un élevage sur caillebotis et un autre sur litière.

La station expérimentale cherche des solutions pour concevoir l’élevage de demain, les évalue, en assumant les contraintes et les surcoûts induits par ces essais. Parmi les équipements innovants, la nouvelle maternité est économe en énergie et connectée. Les visiteurs pourront échanger sur les différents systèmes de gestante. Les truies sont en liberté dès le sevrage jusqu’à la mise bas suivante. La contention des truies se fait uniquement pour l’acte d’insémination. Le PS dispose d’un système de chauffage avec pompe à chaleur pour l’énergie et chauffage en surpression. L’évaluation de l’atelier porte sur la qualité de l’air pour le bien-être des porcelets, le confort de travail mais aussi sur l’optimisation des performances techniques et l’impact sur le comportement des animaux.

Alimentation fourragère

Face à la fluctuation des prix des matières premières et afin de diminuer la dépendance protéique, des pistes sont explorées pour identifier de nouvelles sources protéiques et évaluer l’impact de leur introduction dans l’alimentation des porcs. Un retour d’expérience sera réalisé sur l’utilisation des fourrages. Un focus sera fait sur la santé respiratoire des opérateurs. Deux nouveaux bâtiments (post-sevrage et engraissement) vont compléter les outils expérimentaux de Crécom. Là encore, les visiteurs seront invités à donner leur avis. Des résultats obtenus sur des porcs aux queues non coupées seront présentés. Inscriptions auprès de Marie-Pierre Joguet, 02 96 29 53 57 ou marie-pierre.joguet@bretagne.chambagri.fr