Un été très chaud et sec, des rendements en forte baisse

Après un bon démarrage des maïs, favorisé par des températures excédentaires au printemps, l’été particulièrement chaud et sec a fortement pénalisé la production et accéléré la dessication de l’appareil végétatif en fin de cycle. L’année a été particulièrement précoce, et les rendements sont pénalisés, la moyenne nationale se situant autour de 11 t MS/ha. Les…