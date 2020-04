Maïs : Adapter l’itinéraire aux semis précoces

Les semis précoces de maïs, à partir du 10 avril peuvent s’avérer intéressants, surtout en récolte grain. Les risques agronomiques sont, en moyenne, plus importants sur ces semis. Leur mise en œuvre devra donc être raisonnée en s’appuyant sur tous les moyens et outils disponibles, sans oublier l’observation et le bon sens.

La température du sol est l’un des indicateurs utilisables pour décider de la mise en route d’un chantier d’implantation. Il est admis qu’à partir d’une température de 10 °C, les conditions deviennent favorables à la germination puis à la croissance du maïs. Il faut cependant être prudent car la température du sol fluctue au cours de la journée, et la mesure peut être influencée par la profondeur, la couleur du sol, son état de porosité, la présence d’un couvert… D’après les suivis réalisés par Arvalis, une mesure sur sol nu à 5 cm de profondeur entre 9 h et 10 h du matin, ou autour de 20 h, est assez représentative de la valeur moyenne journalière. Dans un sol « ouvert » par un outil de travail du sol, l’influence de l’air ambiant est forte, et la température de l’air correspond quasiment à celle du sol nu à 5 cm.

Toutefois, la température du sol seule ne suffit pas à décider de la date de semis. Les conditions d’implantation sont au moins aussi importantes que la date, notamment pour les semis d’avril. Quelle que soit la date de semis, il est indispensable d’attendre un bon ressuyage de la parcelle avant d’intervenir, afin d’éviter lissage et tassements préjudiciables à l’enracinement. Il faut aussi noter qu’un sol ressuyé se réchauffera mieux.

Par ailleurs, on évitera les préparations de sol trop fines, notamment en sols sensibles à la battant. Cette règle est encore plus importante pour les semis précoces, plus exposés pendant la phase sensible entre le semis et la levée. De même les semis profonds, au-delà de 4-5 cm, sont à proscrire en semis précoce.

Le risque de dégâts de ravageurs est-il plus important ?

Concernant le taupin, l’activité des larves devient importante, en règle générale, quand le sol se réchauffe. On constate alors les premiers dégâts dans les parcelles infestées et non protégées. Le stade du maïs (et donc sa date de semis) serait plutôt un avantage pour limiter les dégâts, les plantes plus développées étant plus difficiles à détruire. Quelle que soit la date de semis, le raisonnement de la protection vis-à-vis du taupin reste le même. Il faut protéger en priorité les parcelles où des dégâts ont été observés les années précédentes et les précédents à risque (type prairies).

Concernant les autres ravageurs de début de cycle (mouche des semis, mouche oscinie ou géomyze), les semis précoces peuvent être plus exposés, notamment en raison de la durée plus longue de la levée et plus généralement de la phase d’installation de la culture. Mais on ne peut conclure à un risque systématiquement plus élevé. Pour ces ravageurs, la palette de solutions de protection est moindre que sur taupin, voire inexistante pour les mouches oscinie et géomyze. Les premiers semis seront par ailleurs plus exposés aux dégâts d’oiseaux ou de sangliers, si les parcelles sont isolées dans un secteur donné.

Mon sol est-il suffisamment ressuyé pour être travaillé ? Prendre une motte dans la main et exercer une pression entre les doigts :

– Si elle est modelable et colle aux mains, il est beaucoup trop tôt pour intervenir.

– Si elle s’émiette en collant et forme des boulettes, il y a des risques de faire des mottes et de tasser le sol.

– Si elle s’émiette sans coller, le sol est au bon état d’humidité pour être travaillé.

Attention, l’observation de l’état de surface n’est pas suffisante : il faut s’assurer que le sol est ressuyé sur une quarantaine de centimètres (épaisseur potentiellement sensible au tassement).

Michel Moquet/Arvalis – Institut du Végétal