Un concours pour faire découvrir le métier d’éleveur de brebis

La finale nationale des 18èmes Ovinpiades des jeunes bergers aura lieu le samedi 25 février 2023 au salon international de l’agriculture à Paris.

Entre décembre 2022 et février 2023, plus de 1000 jeunes de 16 à 24 ans sont en cours de qualification pour l’évènement. Les 40 candidats retenus devront réussir une série d’épreuves pour tenter de remporter le titre du meilleur jeune berger de France 2023. Ces épreuves seront théoriques et pratiques : trier des brebis à l’aide d’un lecteur électronique, parer les onglons ou encore choisir un bélier.

Dans un contexte où de nombreux éleveurs partiront en retraite dans les prochaines années, les Ovinpiades ont pour objectif de faire découvrir le métier et de susciter des vocations chez les jeunes.

