Du confort au travail

Qualité de vie au travail

Qu’ils soient en exploitation spécialisée ou mixte, les éleveurs de bovin viande ont des attentes quant à leur qualité de vie au travail. Cela peut passer par des équipements tels que les colliers d’activité, les caméras, des bâtiments fonctionnels voire de la robotisation. Mais parfois le gain de temps et le confort de travail viennent d’un changement organisationnel via des vêlages groupés par exemple qui rationalisent la conduite en lots ensuite ou la simplification de la ration. La génétique a aussi un rôle dans l’amélioration des conditions de travail via les index d’aptitude au vêlage, de facilité de naissance, la docilité ou encore le « sans cornes » dont la place est grandissante dans certains élevages. Avant tout, une bonne connaissance du comportement des bovins prime pour mieux les manipuler, gagner en sécurité et en bien-être pour tous. Ce dossier propose plusieurs pistes et témoignages d’éleveurs sur le thème du confort de travail.

Au sommaire de ce dossier