Le fil se lève seul pour laisser passer le troupeau

Pour gérer plus facilement son pâturage tournant dynamique, David Trégarth a recours à un dispositif solaire qui lève le fil électrique à l’heure programmée et laisse passer les bovins. Installé à Trans-la-Forêt (35) avec un cheptel basé sur 58 vaches allaitantes et 52 brebis, David Trégarth pratique le pâturage à « haut chargement instantané » pour ses…

