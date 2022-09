Sur 3 jours, du 13 au 15 septembre avec un nocturne le jeudi, le Space va se tenir dans un contexte de changements rapides et radicaux pour l’élevage avec parmi les thèmes forts le climat.

Sur le Gaec Dyna’Milk au Rheu (35), les éleveurs travaillent depuis plusieurs années à la réduction de leur empreinte carbone. « Des capteurs solaires chauffent de l’eau stockée dans un ballon de 800 L qui sert au lavage de la salle de traite. Ces eaux sont récupérées pour laver les quais. Nous avons aussi installé un récupérateur de chaleur sur le compresseur du tank et des pompes à vide à débit variable sur la salle de traite », souligne Romain Marqué qui s’est installé en 2017 avec ses parents et un voisin.

La facture d’électricité divisée par 2

La ferme familiale possédait un robot depuis 7 ans quand le choix de réévoluer vers une salle de traite a été fait il y a 4 ans. « Il aurait fallu réinvestir dans deux robots neufs du fait de l’augmentation de cheptel à 150 VL. Nous avons gardé l’identification, la détection de conductivité, le compteur à lait… » Outre des remplacements plus faciles, la salle de traite permet une moindre consommation d’énergie. « Globalement sur l’élevage, nous avons réduit la consommation d’électricité par 2. » Par ailleurs, 2,5 km de haies ont été plantées et des vêlages à 24 mois mis en place.

Inscrits dans la démarche France Carbon Agri depuis près de 5 ans, les éleveurs ont économisé près de 1 000 t eq. CO2, ce qui sera valorisé à hauteur de 30 €/t. « Et surtout, nous sommes gagnants économiquement. » Ils ont aussi investi dans un outil de méthanisation collectif avec d’autres élevages. « Cela nous permet 75 % d’achats d’ammonitrate en moins. » Des compteurs à eau permettent de détecter les fuites et de ne plus gaspiller cette ressource… « Je projette aussi d’installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation », ajoute Romain Marqué qui a accueilli sur son exploitation la conférence de presse d’avant-Space.

Esquisser des pistes de progrès

« Cette exploitation illustre parfaitement le thème qui sera abordé cette année sur l’Espace pour Demain du salon. Des solutions pour réduire l’impact sur le climat seront présentées selon 3 thèmes : réduction de la dépendance énergétique, baisse des émissions de gaz à effet de serre, amélioration des performances techniques », détaillent les responsables. Nouveauté cette année, « les visiteurs pourront positionner leurs pratiques et esquisser des pistes de progrès. »