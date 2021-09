Imperatric a régné sur le concours charolais

En fin de concours, Imperatric appartenant au Gaec des Peupliers (49) s’est imposée comme Meilleur animal du concours devant le Champion mâle Lascar, venu des Deux-Sèvres. Le juge a dû faire un choix entre « deux animaux au top ».

C’est un animal, comme il le souligne, « proche de la perfection », que le juge Vincent Gaborit a choisi de mettre à l’honneur à l’issue du concours interrégional charolais du Space. Dès son premier prix de section « Vaches suitées », Imperatric avait tapé dans l’œil du juge grâce à son « bon bassin, sa première main, son dessus d’épaule et sa tête très expressive. » Âgée de 7 ans, cette fille de Castor qualifiée RR4S (reproductrice recommandée de souche) affiche un Ivmat de 106 et un Isu de 110.

Né en septembre 2015, le Champion mâle Lascar (qualifié RVS : reproducteur confirmé veaux sevrés), appartenant à Olivier Vergneault, a fait la différence avec « son élégance, son superbe bassin et sa belle gueule. »

Des prix bretons

Parmi les animaux bretons, Penny venue de l’élevage de Jean-Yves Capitaine à Bégard (22) a obtenu la première place de la section génisses. « C’est une femelle très développée avec un joli bassin et un excellent dessus d’épaule », a fait remarquer le juge. Seul dans sa section « Mâles d’automne », Roisdesprés du Gaec Bois Glé Gapaillard (22) a toutefois reçu les éloges de Vincent Gaborit. Ce jeune mâle tout juste âgé d’un an est « un animal d’exception, avec des qualités d’épaule et une superbe tête. »

Finesse d’os

De plus en plus, les éleveurs recherchent de la finesse d’os, illustrée lors du concours par le taureau Opium. Les responsables ont rappelé que la Charolaise est la première race allaitante en France (20 % de l’effectif national) et en Europe (25 % de l’effectif). « C’est la race des grands troupeaux. 67 % des cheptels charolais ont plus de 100 naissances par an. »