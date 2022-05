Podcast: La 4L au biogaz

Faire avancer une voiture avec du biogaz issu de la méthanisation, c’est le défi que s’est lancé l’association 4LTerreNative avec leur projet Biogaz4life. Fondée en janvier 2021, 4LTerreNative a pour objectif de promouvoir la mobilité verte, l’économie circulaire et la transition énergétique et agro-écologique.

Pour ce premier épisode du PBCast, Théophyle Mini, ingénieur agronome de formation et président de l’asso, explique la genèse et les objectifs de ce projet ambitieux.

Si vous aimez la mécanique, la méthanisation ou les projets innovants, cet épisode est pour vous !

