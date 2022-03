25% des offres d’emploi

Les profils commerciaux recherchés sont très diversifiés et sont loin de se limiter à l’unique acte de vente… Avec les métiers du conseil/animation, de la recherche/étude/expérimentation et de la production, la fonction technico-commerciale représente un des 4 secteurs principaux des offres, regroupant près d’une offre d’emploi sur 4. Inadéquation entre l’offre et la demande « Elle…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous