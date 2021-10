Une compétition pour développer les outils de l’agriculture de demain

Dans le cadre du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, Julien Denormandie (ministre de l’Agriculture) et Bérangère Abba (secrétaire générale chargée de la biodiversité), ont annoncé le lancement d’un hackathon.

Ouverte à tous, cette compétition réunira notamment des informaticiens, des ingénieurs agronomes ou encore des météorologues. L’objectif est de développer des solutions numériques d’anticipation et/ou de protection contre les effets du changement climatique.

Le hackaton se déroulera du 3 au 5 décembre 2021 dans la Drôme. À la fin du week-end, un jury désignera les lauréats parmi les créations les plus à même de répondre aux besoins des agriculteurs.