Une nouvelle génération de guidage chez Claas

Claas et Trimble ont développé ensemble la nouvelle génération de système de guidage Claas GPS Pilot.

Ce système est notamment composé du récepteur GNSS Sat 900, spécialement conçu par Trimble, et du nouveau terminal Cemis 1200 Isobus, qui remplace l’écran S10. Disponible sur la moissonneuse-batteuse Trion depuis l’été 2021, il sera bientôt équipé sur les gammes Arion, Axion, Lexion et Jaguar. « Trimble apporte également d’excellentes compétences dans les domaines de l’ISOBUS et de la gestion des tâches, qui complètent idéalement nos propres compétences et technologies », annonce Carsten Hoff, directeur général de Claas E-Systems, dans un communiqué de presse.