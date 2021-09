Mandarine n’a pas fait de quartiers

Pas moins de 49 vaches concourraient au Space pour l’interrégional Montbéliard.

Mandarine, appartenant au Gaec des Trois Forêts (44), a remporté le concours interrégional de la race montbéliarde. Cette vache en 3e lactation a également reçu le prix de la Championne adulte. Cette année, le jugement a été assuré par Florent Jammes, agriculteur dans le Massif Central, en Haute-Loire. Cet éleveur possède un troupeau d’une centaine de vaches laitières ainsi qu’un atelier taurillons. Il a choisi cette race pour son lait, sa bonne valorisation bouchère et sa morphologie. « Elles sont également rustiques et adaptées au paysage montagneux. Notre ferme se situe à 900 m d’altitude », confie Florent Jammes. Pour lui, le Space en tant que juge est une première. « L’ambiance est très agréable, le ring est impressionnant et les éleveurs sont attentifs. C’est un concours très professionnel ». Les critères retenus chez Mandarine sont : « Son très bon déplacement sur le ring, sa puissance, sa ligne de dos tendue ainsi que sa mamelle remarquable pour son nombre de lactations ». D’après le juge, c’est « une vache très harmonieuse ». Mandarine est née en juin 2016 (Ilax x Ficastone). Elle a produit 10 716 kg de lait en 305 jours, avec un TB de 45,5 et un TA de 40,4.

Printemps, la Championne jeune venue du Morbihan

Le Gaec Le Febvrier, à Forges- de-Lanouée (56), a présenté cette année sa jeune vache Printemps, née en mars 2019. Elle a séduit le juge par « sa puissance, sa solidité, sa prestance et la qualité de sa mamelle ». L’éleveur est d’ailleurs un habitué des podiums. Il avait en effet remporté en 2019 le Championnat jeune avec Madison, qui avait également été sacrée Grande championne du concours.