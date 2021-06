Enrubanner une herbe tendre et riche

Chaque année, Sébastien Guillaume, de l’EARL du Bois Courtel à Plumieux (22), stocke plus de 450 bottes enrubannées. L’expérience lui a appris à faucher régulièrement et précocement. « Je ne fais pas du tout d’ensilage d’herbe. Que de l’enrubannage », démarre Sébastien Guillaume, producteur de lait à Plumieux (22). Chaque année, plus de 450 bottes sont…