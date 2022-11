Comment améliorer l’accueil de la faune et de la flore sauvage sur les exploitations agricoles ?

Bocage, prairies et bandes tampon, milieux humides, bords de champs… : certains modes de gestion de ces éléments permettent à la nature de mieux s’épanouir au sein des espaces agricoles. Mais comment s’y prendre ? Des outils faciles à appréhender existent pour présenter les pratiques agricoles les plus favorables à la biodiversité. Elles déjà sont mises en application sur des fermes bretonnes volontaires pour les tester et partager leurs expériences.

Des agriculteurs et agricultrices témoignent

5 courtes vidéos avec les retours d’expérience de 8 agriculteurs et agricultrices viennent d’être mises en ligne. Réalisées par différentes structures (collectivités, chambre d’agriculture, associations et entreprises) qui accompagnent le monde agricole pour une prise en compte accrue de la biodiversité sur les exploitations, elles sont à visionner et partager sans modération !

Des ressources documentaires faciles d’accès

Les vidéos renvoient à des outils présentés sur le site de l’Agence Bretonne de la Biodiversité, onglet MaQuestion. Prêts à l’emploi, ces documents sont à disposition non seulement des exploitant·e·s mais aussi de toutes celles et ceux qui les conseillent et leur fournissent un appui technique. Objectif : contribuer encore davantage à la diffusion de pratiques favorables à la préservation de la biodiversité.

>> Rendez-vous sur l’interface MaQuestion #biodiversitéBZH pour les retrouver !

#1 Lucie Winckler (GAEC de Kerchernec à Mellac (29), production laitière) présente la place du bocage sur son exploitation certifiée label Haie et la filière bois-énergie –

Voir la vidéo réalisée par l’Agence Bretonne de la Biodiversité :

#2 Gaël Paugam (SAS Paugam à Plouider (29), production laitière, viande et bois) et Laurent Abily (GAEC de Kergavarec à Plabennec et Guipavas (29), polyculture et production de lait et de viande) témoignent sur la gestion durable des prairies et du bocage.

Voir la vidéo réalisée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon :

#3 Dominique Simon (GAEC de Quéré à Lamballe Armor (22), production laitière) et Steven Derrien (EARL Derrien à Scaër(29), production laitière) expliquent leurs pratiques pour une gestion durable des bords de champs en faveur de la biodiversité.

Voir la vidéo réalisée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne :

#4 Hubert Huet (Cardroc (35), production laitière) et Bernard De La Morinière (Saint-Brieuc-des-Iffs (35), polyculture et élevage de volailles) font le bilan suite à la mise en application de la boîte à outils « Bretagne, Biodiversité et Agriculture ».

Cliquez ici pour voir la vidéo réalisée par la Fédération Régionale des Chasseurs.

#5 Samuel Servel (Kergrist (56), production laitière) évalue si sa ferme est accueillante pour les insectes pollinisateurs grâce à l’outil de diagnostic « Pollinis’actions ».

Voir la vidéo réalisée dans le cadre d’un partenariat CIVAM Bretagne, Bretagne Vivante, Yves Rocher et Bio Studies :

L’agriculture peut aussi contribuer à la bonne santé de la nature bretonne !

Sur ce sujet, 31 documents sont déjà disponibles sur MaQuestion : cliquez ici pour les découvrir

Crédits photographiques :

Agence Bretonne de la Biodiversité / In:Expeditions

Chambres d’Agriculture de Bretagne

CIVAM Bretagne, Yves Rocher, Bretagne Vivante, Bio Studies / Phenoptik

Fédération Régionale des Chasseurs de Bretagne / Bonaldi Production

Syndicat des Eaux du Bas-Léon / Focale Fixe