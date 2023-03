Les abris tunnels adaptés à vos besoins

Abri tunnel agricole TOUTABRI®

Pour votre bien-être et celui de vos animaux

TOUTABRI® est le leader européen des tunnels de stockage pour l’agriculture.

Les agriculteurs le choisissent car c’est une solution économique, modulable et facile à installer. Cet abri agricole est adapté aux différentes contraintes climatiques qui le rend applicable dans l’industrie ou le BTP.

Selon les modèles, la largeur de l’abri agricole peut varier de 4.50m à 25m. Les abris jusqu’à 15m de largeur ne nécessitent pas d’ancrage dans une dalle en béton.

Le système d’ancrage peut également être adapté à vos besoins pour une mise en place sur tout type de sol (bitume, béton ou terre).

La solution blocs béton avec un bâtiment TOUTABRI a été retenue pour le stockage en fientes de dindes.

Afin de concevoir deux cellules fonctionnelles tout en rationalisant les dépenses, grâce à l’auto-construction, notre client a effectué lui-même l’ensemble du montage en commençant par l’assemblage des 240 blocs béton faciles à guider grâce au système et kit Artéon.

Ils sont disposés sur un sol stabilisé en remblai et ajustés avec du sable. Les trois premières rangées sont du type normal c’est à dire un bloc plein de béton avec une solution “femelle” en dessous et “mâle” au dessus puis pour la 4éme rangée les blocs sont lisses sur la partie du dessus afin de pouvoir disposer les TOUTABRI.

La deuxième partie est consacrée à la construction des TOUTABRI. Deux TOUTABRI de 12 mètres de large sur 25,50 mètres linéaires en fixation béton avec platines ainsi qu’un chêneau central pour évacuer les eaux de pluie.

En finalité cette réalisation culmine à 9m15 au faîtage dont des murs bloc de 2m40 de haut avec une longueur de 26,40 mètres linéaires en deux cellules de 11,40 mètres de large soit 600 m².

Sans oublier les avantages du TOUTABRI sur blocs béton : son coût et sa mobilité.

La gamme d’abris de stockage TOUTABRI®, qui offre une hauteur au faîtage de 2,25 m à 11 m, est parfaitement adaptée au stockage de fourrage pour une exploitation peu mécanisée comme pour une grande exploitation utilisant des télescopiques. Le fourrage bénéficie de l’effet tunnel pour un stockage sec et correctement ventilé. Les agriculteurs qui utilisaient auparavant une simple bâche sensible au vent, apprécient maintenant le confort de travail qu’offre le TOUTABRI®.

Grâce au tunnel de stockage agricole TOUTABRI® vous augmentez la durée de vie de votre matériel en le protégeant des intempéries. La large gamme de 4,50 m à 25 m permet d’abriter du petit matériel, aux machines volumineuses type moissonneuses batteuses. Votre hangar agricole évolue aussi en fonction de vos besoins de stockage de matériel et peut être rallongé.

Bovin, ovin, caprin : les tunnels d’élevage offrent un bon confort pour les animaux grâce à une bonne ventilation et une lumière naturelle (Veaux bio).

Le TOUTABRI® sert à la fois à abriter le matériel et le bois de chauffage : plaquette, bûches où granulés. Sa forme tunnel combinée avec une ouverture en pignons est idéale pour un séchage naturel. L’option d’isolation de la couverture permet de limiter la condensation même en cas de montage sur sol terre.

Le TOUTABRI® Céréales est une solution économique et durable face aux bâtiments traditionnels. Démontable, modulable et sans fondation, il permet un stockage court, moyen et long terme dans des conditions idéales de conservation.

Le cloisonnement en murs mobiles favorise la création de lots. La facilité de reprise des matières stockées permet une grande capacité de rotation.

La hauteur au faîtage (jusqu’à 15m) facilite le déchargement par semi-remorque.

Sa charpente en acier galvanisé répond aux normes Eurocodes bâtiment. Sa forme tunnel et sa couverture en membrane souple limite les dépôts de poussière. Cette dernière, confectionnée d’un seul tenant, permet une étanchéité optimale.

Le TOUTABRI® répond aux besoins multiples des centres équestres : Stockage de fourrage, abri de matériel équin, couverture de box ou de carrière. Notre gamme grandes largeurs (15,80 m à 25 m) est utilisée pour la couverture de manèges. Les options d’isolation ou de ventilation vous permettent d’installer les box dans le respect du confort animal.

