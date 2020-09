Evolution retrouve l’équilibre financier

« Aujourd’hui, Evolution renoue avec des résultats positifs qui sont le fruit d’une politique de la direction de mettre en place des procédures de maîtrise des coûts, combinée à l’engagement quotidien des salariés », souligne Vincent Rétif, président de la coopérative. La structure, qui tenait son assemblée générale la semaine dernière, a dû s’adapter aux modifications historiques (loi élevage, développements technologiques) et aux perspectives des filières d’élevage (activité décroissante et intensification de la pression concurrentielle). Sur 2019, le chiffre d’affaires réalisé est de 154 millions € et le résultat de 2,5 millions €. Sur 2020, la coopérative n’a pas ralenti son activité sur son cœur de métier, l’insémination, et l’équilibre financier devrait être maintenu.

Par ailleurs, Evolution déploie plusieurs innovations : 2 index sur la santé du pied (résistance aux lésions infectieuses et résistance aux lésions non infectieuses) et un index « durée de gestation » (exprimé en jours d’écart à la moyenne raciale). « Des indicateurs de pilotage sortent aussi sur l’homogénéité de descendance et l’efficience alimentaire », indiquent les responsables. Au sein de l’alliance Innoval (avec BCEL Ouest, GDS Bretagne et Copavenir), la coopérative propose une large carte de services : Icownect (outil de management du troupeau, plateforme collaborative entre l’éleveur et ses fournisseurs), des services de conseil (reproduction, consulting), de parage et aussi des formations.