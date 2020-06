Prix du foin et de l’enrubannage

La vente de fourrage s’appuie sur la loi de l’offre et de la demande, ce qui en fait parfois un marché spéculatif.

2020 a été une année favorable pour la récolte des foins. Les belles fenêtres météo ont permis de récolter des fourrages précocement et bien secs ce qui n’est pas forcément le cas habituellement en Bretagne. En conséquence, l’équilibre offre/demande sera plutôt en faveur des acheteurs.

La base de négociation est la suivante :

• Foin : 100 à 110 €/tonne de matière sèche départ ferme (90-100 €/tonne brut) soit 25-35 €/ round en fonction de leur poids.

• Enrubannage : 135-145 €/tonne de matière sèche départ ferme, soit 30-40 €/balle en fonction de leur poids et de leur teneur en matière sèche. L’équilibre offre/demande pourrait être cette année plus en faveur des vendeurs cette année. Attention néanmoins à ne pas dépasser 168 € /tonne de matière sèche pour un très bon enrubannage.

À noter qu’en bio, le coût de production n’est en général pas très différent (moins de rendement mais coût de production plus faible) mais l’offre est plus faible ce qui est en faveur des vendeurs.

Source : Résagri Finistère