Agrirepel Wrap, le film d’enrubannage qui protège vos fourrages des oiseaux et des rongeurs !

Agrirepel® Wrap est un produit unique sur le marché : ce film d’emballage intègre un additif qui repousse les oiseaux et les rongeurs, les plus grandes menaces pour le fourrage.

Lorsque ces ravageurs attaquent les balles, ils créent des trous dans les plastiques qui conduisent à :

Mauvaise fermentation du fourrage car le trou laisse entrer l’oxygène

Développement de moisissures et de bactéries : contamination des aliments pour animaux

Trous dans les balles : les agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs balles car les acheteurs veulent du fourrage parfait et ne veulent pas prendre le risque de contamination

Chacun doit donc réparer ses balles dès que le trou est fait afin d’éviter ces problèmes. Cela nécessite du temps pour vérifier régulièrement les balles, plus de plastique pour enrubanner à nouveau ou du ruban adhésif pour fermer les trous, et il y a encore des pertes, donc ils ne peuvent pas vendre toutes les balles ou ils doivent acheter plus de fourrage pour nourrir leurs animaux. De plus, de nombreux agriculteurs utilisent du poison, une mauvaise solution qui n’est pas écologique.

Avec Agrirepel® Wrap, les agriculteurs peuvent être en sécurité : le film d’emballage repoussera les oiseaux et les rongeurs et les empêchera de faire des trous. De plus, cela ne les tuera pas car ils sont importants pour notre environnement. L’additif à l’intérieur du plastique est composé uniquement d’ingrédients naturels tels que les huiles essentielles et ne nuit pas à l’environnement : l’homme, le bétail, les parasites, les plantes…

Agrirepel® Wrap est le seul produit au monde qui offre aux agriculteurs une solution non toxique et rapide contre les problèmes de ravageurs. Il est actuellement vendu dans de nombreux pays en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Il peut être utilisé par tout le monde comme n’importe quel emballage classique, pas besoin de traitement particulier (même stockage, même manipulation des rouleaux et des balles…). Cela rend très facile pour un agriculteur d’essayer de remplacer son utilisation d’un film d’emballage classique par Agrirepel® Wrap. Il n’y a pas de changement également sur les tracteurs et les machines.

Agrirepel® Wrap est facile à reconnaître dans les champs avec sa couleur gris clair unique. Bien sûr, le plastique peut être recyclé comme n’importe quel film d’enrubannage classique.

Depuis plus de 5 ans, Agrirepel® Wrap est testé et vendu à de nombreux clients satisfaits, pour plus de 500 tonnes. Nous avons maintenant reçu l’approbation pour l’enregistrement de notre additif dans le règlement Biocide de l’Agence Européenne des Produits Chimiques, le régulateur de l’Union Européenne. Agrirepel® Wrap est donc le seul film d’emballage avec une certification d’efficacité pour sa fonction répulsive non toxique et respectueuse de l’environnement.

Nous avons également créé un sac d’ensilage nommé Agrirepel® Bag et un film d’ensilage nommé Agrirepel® Silo pour protéger le fourrage précieux, comme les céréales et le maïs.

Agrirepel® Wrap a reçu plusieurs récompenses dans différents pays, la dernière en 2020 pour « Produits innovants » à Polagra (Pologne).