Un projet structurant pour la filière volaille en Bretagne et en France

Le Groupe LDC annonce son entrée en discussions exclusives avec le Groupe Eureden en vue d’une reprise des actifs de la Société Ronsard en Bretagne, Aquitaine, Bresse et en Ile-de-France. En 2019, le Groupe Ronsard, spécialisé dans l’abattage et la transformation de volailles, n°4 du marché français a réalisé 160 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 750 salariés.

Le Groupe Eureden souhaite confier à un tiers, dont c’est le cœur de métier, ses activités de transformation de volailles. Il privilégie, pour ce faire, un rapprochement avec le principal acteur français, dans le but de pérenniser la production avicole française.

La réalisation de cette opération permettrait au Groupe LDC d’augmenter ses capacités de transformation en produits élaborés de volaille et de renforcer les offres régionales qui répondent aux attentes des consommateurs.

Sur la Bretagne, cela permettrait à Société Bretonne de Volailles (SBV), filiale de LDC, de compléter ses gammes en produits élaborés de volaille et son offre en volailles locales.

Ce projet doit permettre le renforcement de la filière bretonne, la sécurisation des emplois dans les territoires et notamment ceux de Bignan, qui, sans quoi, auraient pu être menacés, et la reconquête du marché intérieur vis-à-vis d’importations en forte croissance depuis des années.

Pour répondre à ce défi majeur pour l’aviculture française, le Groupe LDC a conclu un contrat d’approvisionnement avec les éleveurs de la Coopérative Eureden, et prévoit, la construction d’un nouveau site d’abattage à Bignan, indispensable pour assurer la compétitivité globale de la filière bretonne.

En conséquence, au vu de cette opportunité mais aussi du volume d’investissements à réaliser, le Groupe LDC est amené à faire évoluer ses orientations.

Le projet, initialement prévu à Châteaulin, est ainsi suspendu le temps de réaliser l’investissement à Bignan et de s’assurer de l’équilibre financier de ce dernier. Le Groupe LDC tient également à préciser n’avoir perçu aucune des aides financières promises par la Région Bretagne pour le projet dit « Châteaulin 2 ».

Cette dernière confirme par ailleurs avoir accompagné SBV sur l’étude de ce projet et maintient, comme elle s’y était engagée devant le Tribunal de Commerce de Rennes en 2017, son accord de principe pour contribuer au financement des investissements prévus à Châteaulin.

La Région se satisfait également de l’issue positive pour Bignan ce qui va permettre de pérenniser des emplois industriels et de donner ainsi aux éleveurs la visibilité leur permettant de poursuivre leur montée en gamme.

L’opération de reprise de Ronsard est soumise à la consultation des représentants du personnel et à la signature d’un accord définitif après audit des sites ainsi qu’à l’autorisation préalable de l’Autorité de la Concurrence.

A ce stade, les discussions sont en cours et leur avancée ne permet pas de préjuger de leur issue.

Ce projet structurant préserve l’emploi. Cette priorité est partagée par LDC, Eureden et la Région Bretagne.

LDC et Eureden s’engagent de manière volontariste dans la dynamique portée par la Région Bretagne visant l’autonomie alimentaire tout en répondant aux enjeux du climat, de la biodiversité et du bien-être animal. L’inscription dans cette dynamique a conditionné l’accompagnement de la Région sur la rénovation et la construction de nouveaux poulaillers répondant aux objectifs d’amélioration des conditions d’élevages souhaités par les consommateurs.