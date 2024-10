Un coup de cœur pour Udylle

« Elle a survolé le concours ». Le juge Gérard Barbier, éleveur en Mayenne, assisté de Kevin Le Royer, un étudiant en BTS, a craqué pour cette jeune femelle d’un an et demi appartenant au Gaec de l’Aer, de Meslan. « Elle est exceptionnelle en conformation et se déplace très bien ». La Championne des jeunes femelles a devancé, au final, le meilleur taureau du concours : Tam tam, un mâle de près de 3 ans, appartenant au Gaec de Traou Hoat, de Trelevern dans les Côtes d’Armor, qui s’est distingué essentiellement grâce à sa grande ouverture de bassin, « un caractère héritable qui promet une bonne facilité de vêlage de ses filles ». 28 animaux ont défilé sur le ring, provenant de dix élevages des trois départements de l’Ouest breton.

Extrait de Palmarès