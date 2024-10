Olande, reine de Bretagne

« Une vache hors norme ». Olande, fille de Losangeles sur Havana, appartenant au Gaec de la Ferme, de la roche aux fées à Essé (35) a impressionné les juges Vivien Piou et sa compagne Aurélie Ciron, éleveurs à Botz-en-Bauges (49), qui se sont relayés pour justifier leurs choix sur le ring d’Ohhh la vache. « De la puissance, de la taille, de la profondeur, un bon déplacement et une mamelle bien conservée ». Olande a dominé ses 75 rivales, provenant de 29 élevages des quatre départements bretons, et notamment Rononcule (Opti Noz x Lacanau), Championne jeune et Meilleure mamelle de sa catégorie et Rozana (iganto x Élément), Championne espoir, sacrée dans un lot de premières lactations qualifiées par les juges de « pas très puissantes mais avec d’excellentes mamelles, appelées à vieillir ». B. Laurent

