La révision du Sage Vilaine est reportée

Plusieurs centaines d’agriculteurs se sont rassemblés à Châteaubourg à l’appel de syndicats agricoles (FDSEA, Jeunes Agriculteurs et Coordination rurale) pour protester contre le projet de révision du Sage Vilaine. Les manifestants ont bloqué l’accès à la salle où devait se tenir la réunion de la commission locale de l’eau, ce qui a conduit à l’annulation de cette rencontre. Une nouvelle date a été fixée au 16 janvier 2026. « Ce délai est insuffisant car nous avons beaucoup d’éléments à remettre sur la table », lance Franck Pellerin, secrétaire général de la FDSEA 56.À l’inverse, les représentants de la Confédération paysanne ont exprimé leur indignation face à ce blocage. Ils estiment que des mesures de protection de la ressource en eau sont nécessaires et indispensables. « L’ajournement de la réunion est scandaleux », insiste Marie-Ève Taillecours, co porte-parole de la Conf‘56. « La Cle est un parlement de l’eau, une commission démocratique. L’empêcher est une atteinte à la démocratie. »Sage : de quoi s’agit-il ?Le Sage Vilaine est un document de planification visant à définir les orientations à long terme pour la gestion et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Vilaine, qui s’étend sur 6 départements. Pour rappel, en Bretagne, seuls 8 % des masses d’eau sont considérées en bon état écologique. Il est élaboré et suivi par la Commission locale de l’eau, composée de représentants des collectivités, des usagers et de l’État. La révision, engagée depuis trois ans, suscite des débats intenses entre différents acteurs du territoire, notamment au sujet de mesures proposées pour réduire la pollution des eaux. Le Sage induit en effet l’interdiction de l’usage d’herbicides maïs dans les zones sensibles à l’érosion et la sanctuarisation des zones humides.Alexis Jamet…