Sans déclaration, pas de solution

« Ce que vous déclarez aujourd’hui aura un impact concret pour les trois prochaines années. » Pour Didier Lefèvre, président de l’Union nationale des associations de piégeurs agréés de France (Unapaf), le message est clair : les chiffres récoltés dès maintenant sont essentiels pour le prochain arrêté triennal (2026-2029) encadrant la régulation des “Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” (Esod), nouvel euphémisme pour désigner les nuisibles.

Didier Lefèvre, président de l’Unapaf

Le temps presse

L’arrêté ministériel actuel court jusqu’au 30 juin 2026. Mais sa révision démarre dès l’automne 2025. Sans données suffisamment précises sur les dégâts causés par les corvidés, les renards ou les pies, les préfets ne pourront pas proposer leur classement dans leurs départements.

Et les conséquences sont bien réelles : « Si une espèce n’est pas classée, pas de piégeage toute l’année et impossible d’intervenir au printemps par tir. Or, c’est à cette période que les dégâts sont les plus graves pour les cultures et les élevages. »

Or à ce jour, trop peu de remontées du terrain sont enregistrées dans la plupart des départements. « On entend “j’ai eu des dégâts”, mais sans chiffres précis, sans mention des espèces responsables, les dossiers ne tiennent pas devant les tribunaux. » Résultat : certaines espèces comme le choucas ou le corbeau freux ont été déclassées dans plusieurs départements, faute de données exploitables. « Une pomme piquée par une pie devient invendable. Mais il faut le dire, le noter et le transmettre. Des rangs de maïs saccagés, c’est la même chose. »

Fournir des arguments solides

Alors que les associations écologistes multiplient les recours, le Conseil d’État ne valide les classements qu’avec des arguments solides. Or, ce sont les agriculteurs qui vivent les attaques au quotidien. « Même un simple papier manuscrit suffit. Il faut transmettre, par les Chambres d’agriculture, les fédérations de chasse ou directement aux DDT. »

Sans mobilisation rapide, certains départements risquent de perdre des outils essentiels de protection pendant trois ans. Et aucun correctif ne pourra intervenir avant 2029.

Didier Le Du

Pourquoi agir maintenant