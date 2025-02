Photovoltaïque : une étude complète pour faire le bon choix

« Avec mes chambres froides, je suis un gros consommateur d’électricité, souligne Benoît Pohrel, producteur de plants de pommes de terre à Plouider. Quand il a fallu agrandir un de mes bâtiments, j’ai pensé qu’une installation photovoltaïque en autoconsommation serait intéressante, même si la période où je consomme le plus (en hiver) est celle où les panneaux produisent le moins… ».

Sur le papier, les choses paraissent simples : que l’on revende son électricité sur le réseau ou qu’on la consomme sur l’exploitation, on finira bien par amortir ses panneaux solaires, faire des économies et générer des revenus supplémentaires… Pourtant, chaque cas étant différent, sans une approche globale et neutre prenant en compte l’ensemble des paramètres, on peut passer à côté de vraies opportunités.

Faire ressortir la solution qui semble la plus rentable

« Parfois les installateurs n’ont ni l’intérêt, ni le temps de vous faire une étude qui prenne en compte toutes les options possibles, souligne Pierre Fily, conseiller énergie dans le Finistère. Voilà pourquoi nos calculs s’attachent à proposer un ensemble de solutions pour faire ressortir celle qui semble la plus rentable ».

État des lieux

Au final, Benoît Porhel a opté pour un contrat l’autorisant à revendre son surplus. Ce qui ne l’empêche pas d’optimiser son autoconsommation en faisant fonctionner le plus possible ses frigos en journée, quand les panneaux produisent… « Sur les sept premiers mois d’exploitation (avril à octobre 2024), j’ai autoconsommé et vendu pour une valeur de 15 000 € avec une annuité de remboursement inférieure à 10 000 €… ».

Le premier contact avec un conseiller énergie se fait généralement au téléphone : « On évalue si le profil de l’exploitation est adapté, indique Pierre Fily, puis on se déplace pour faire l’état des lieux et le tour des bâtiments qui peuvent recevoir des panneaux. On propose également une liste de fournisseurs qui respectent la charte qualité et travaillent en secteur agricole. Enfin, chaque exploitant peut s’inscrire à des journées de formation pour mieux anticiper et préparer son projet ».

L’autoconsommation vise à mieux maîtriser les dépenses d’électricité comme le montre cette baisse nette de la consommation facturée chez Gildas Gildas Bégoc après le 10 juin 2024, date de mise en service de sa seconde centrale photovoltaïque.

Attention aux contraintes

« Si l’agriculteur construit un bâtiment neuf, c’est une réelle opportunité puisque la production électrique va pouvoir participer à son amortissement. Autre avantage et non des moindres : le toit peut directement être adapté à la pose de panneaux. Sur de l’existant, en fibro par exemple, il faut prendre en compte le désamiantage (si nécessaire) et le renforcement éventuel de la charpente. Autant de coûts qui viennent s’ajouter au montant global de l’investissement, sans oublier le raccordement au transformateur si l’on veut revendre tout ou partie de sa production (en espérant qu’il ne soit pas trop éloigné du site).

Le contrat permettant d’autoconsommer et de revendre ses surplus apparaît désormais comme la formule la plus souple pour s’adapter à la spécificité de son système d’exploitation. Alors qu’en autoconsommation exclusive, on ne peut espérer couvrir plus de 25 % de ses besoins (moyenne sur l’année), la possibilité d’injecter sa surproduction sur le réseau permet de les satisfaire jusqu’à 50 % ».

Pierre-Yves Jouyaux

Une approche évolutive