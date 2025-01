Près de 20 t/ha de matière sèche

En 2024, trois essais variétaux ont pu être menés à terme (Eure, Seine-Maritime et Nord) et ont permis de tester les rendements et teneurs en matière sèche de 19 variétés de betterave fourragère suivant un protocole commun : semences activées, programme phytosanitaire standard, 4 répétitions.

Des variétés tolérantes

L’année passée a été particulièrement favorable au développement des maladies cryptogamiques comme le mildiou ou la cercosporiose, ce qui n’a pas empêché les variétés testées d’exprimer des résultats techniques très positifs : le rendement moyen des 19 variétés a atteint 116,76 t/ha, soit une légère baisse de 2,28 t/ha par rapport à 2023. Le taux de matière sèche a lui augmenté de 0,5 point pour atteindre 16,81 %, ce qui a permis d’obtenir un rendement en matière sèche de 19,44 t/ ha, soit une légère augmentation de 0,15 t/ha.

Aujourd’hui, près de 80 % des semences de betteraves fourragères vendues sur le marché présentent une tolérance à la rhizomanie, 25 % sont tolérantes au rhizoctone brun. Dans le cadre de ces essais, 3 variétés sur 19 bénéficient d’une double tolérance.

Semer tôt

Plus généralement, le travail des sélectionneurs pour la création de nouvelles variétés permet d’améliorer chaque année les qualités génétiques des betteraves fourragères et leurs comportements face aux maladies. Le progrès génétique permet ainsi de réduire l’impact des pathologies et les pertes de rendement en limitant le recours aux produits phytosanitaires.

Les essais de 2024 ont également montré l’importance de la précocité des semis comme facteur clé de réussite. La légère baisse de rendement moyen enregistrée cette année est sans doute imputable, au moins partiellement, à des semis un peu tardifs en raison des conditions climatiques.

De façon générale, l’ABDFM conseille de semer entre le 15 mars et le 15 avril, à une vitesse relativement lente (4 km/h) pour une implantation régulière et une levée homogène. Les semis et levées précoces permettent aux cultures d’exprimer leur potentiel de manière optimale en exploitant au mieux les précipitations, et leur confèrent une résistance accrue en cas de sécheresse estivale.

Les résultats complets des essais sont téléchargeables ici