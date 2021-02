Betterave fourragère : une culture qui garantit votre autonomie

Sécheresse, canicule, les années sont compliquées pour les bilans fourragers…

Mais la Betterave Fourragère est toujours une garantie pour l’autonomie en énergie !

L’intérêt des éleveurs continue de progresser

Les surfaces de betterave fourragère connaissent une évolution constante ces dernières années en France (+ 6.6% en moyenne sur 5 ans). Cette augmentation des surfaces traduit l’intérêt croissant des éleveurs pour cette culture très productive et qui, année après année, démontre sa tolérance face aux aléas climatiques. En parallèle, l’offre variétale continue de s’étoffer proposant une large gamme de variétés adaptées à tous les animaux et à tous les usages, du pâturage jusqu’aux rations mélangées.

Depuis plus de de 20 ans, l’ADBFM* (Association pour le Développement de la Betterave Fourragère Monogerme), met en place un réseau d’essais qui lui permet d’évaluer les variétés de betteraves fourragères. Les résultats de ses essais sont accessibles sur le site https://www.betterave-fourragere.org/ et constituent une mine d’informations pour les éleveurs.

Quantité et qualité toujours assurées

L’année 2020 n’aura rien épargné à la betterave fourragère ! Les conditions climatiques et la pression des ravageurs ont été particulièrement difficiles. Après un printemps humide accompagné par endroit d’une présence très importante de pucerons, c’est finalement une longue période de sécheresse estivale et les symptômes de la jaunisse dans certaines régions qui ont marqué le plus cette année 2020.

Néanmoins, le rendement moyen du regroupement des 3 essais du réseau de l’ADBFM dépasse encore les 75 tonnes de racines par hectare. Et, plus intéressant encore pour l’éleveur, la betterave fourragère, sans irrigation, a pu maintenir un taux de Matière Sèche de plus de 17% (moyenne des 24 variétés) et garantir ainsi une production moyenne supérieure à 13 tonnes de Matière Sèche par hectare. Si la betterave est capable de faire beaucoup mieux (rendement moyen sur 12 ans supérieur à 17 t MS/Ha), une année comme celle-ci démontre bien que, malgré des conditions très défavorables, la betterave fourragère est encore capable de produire près de 15 000 UF/Ha d’un aliment de qualité, toujours frais et très apprécié par les animaux. La betterave fourragère constitue donc un outil précieux au service de l’autonomie en énergie des élevages.

Au service de la diversité

On distingue 3 types de variétés de betteraves fourragères :

Le type « Moyennement riche en MS » : Ce sont des betteraves polyvalentes pouvant être pâturées et/ou distribuées entières ou en morceaux aux animaux.

: Ce sont des betteraves polyvalentes pouvant être pâturées et/ou distribuées entières ou en morceaux aux animaux. Le type « Riche en MS » : Ces betteraves sont plus productives (MS/ha) et se conservent mieux. Il est préférable de ne pas les donner entières aux animaux.

: Ces betteraves sont plus productives (MS/ha) et se conservent mieux. Il est préférable de ne pas les donner entières aux animaux. Le type « très riche en MS »: Ces variétés plus récentes sont aussi les plus productives en terme de Matière Sèche par hectare. Leur teneur élevée en sucres solubles limite leur utilisation à des rations bien adaptées. Elles doivent être distribuées en morceaux.

Ainsi, la grande diversité des variétés de betterave fourragère est capable de répondre à la diversité des élevages, des attentes et des usages des éleveurs qu’ils soient dans des systèmes allaitants ou laitiers, bio ou conventionnels. De plus, la plupart des variétés de betteraves fourragères sont aujourd’hui tolérantes à la rhizomanie, certaines sont également tolérantes au rhizoctone brun. Rappelons que, pour ces maladies, la génétique constitue le seul moyen de lutte. Grâce à cette offre variétale, les éleveurs peuvent cultiver des betteraves fourragères dans les zones concernées par ces maladies.

Difficile d’énumérer tous les atouts zootechniques, économiques et environnementaux de la betterave fourragère mais vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site www.betterave-fourragere.org. De nombreuses rubriques sont également en ligne, itinéraire cultural, témoignages d’éleveurs et de vétérinaires ainsi qu’une carte collaborative des prestataires de service… Vous pourrez aussi télécharger gratuitement la brochure « La betterave fourragère de A à Z » qui reprend toutes les informations nécessaires pour bien débuter la culture.

Plus de raison d’hésiter, cultiver la betterave fourragère c’est l’assurance d’avoir tout à gagner !

*L’Association pour le Développement de la Betterave Fourragère Monogerme regroupe les établissements semenciers concernés par cette espèce. Elle réalise chaque année ces essais en collaboration avec l’Institut Technique de la Betterave (ITB) et SEMAE, l’Interprofession des semences.

ADBFM 7, rue Coq Héron – 75030 Paris cedex 01 – Tel. : 02 41 72 18 60 – info@betterave-fourragere.org