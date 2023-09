Immobilier : investir pour préparer votre avenir

Pourquoi investir dans l’immobilier neuf ?

L’immobilier neuf demeure l’un des investissements préférés des Français, le deuxième derrière l’incontournable Livret A, d’après une étude publiée par Masteos et relayée fin mars 2023 par le magazine Capital. Quelles en sont les raisons ?

Réduire ses impôts

L’investissement locatif bénéficie pour quelques mois encore d’aides accordées par l’Etat. Cette « carotte » fiscale, encadrée par le dispositif PINEL, permet de réduire jusqu’à 63 000 € de ses impôts sur le revenu en contrepartie d’un engagement de location de 6 ans minimum. Il faut profiter maintenant des dernières occasions pour bénéficier de cette réduction d’impôt.

Préparer sa retraite

Bénéficier d’un pied-à-terre, percevoir une plus-value au moment de son départ en retraire, toucher des revenus locatifs permettant de compléter ses revenus pour mieux vivre au quotidien… L’investissement immobilier constitue le meilleur moyen de bien vivre sa retraite.

Diversifier son patrimoine

L’adage est bien connu des investisseurs : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L’investissement à but patrimonial permet de bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques tout en sécurisant son portefeuille à long terme. Surtout, il permet de prendre soin de sa famille en assurant un placement pérenne et transmissible. La pierre, c’est du concret.

Des logements de qualité

Investir dans un logement neuf, c’est s’assurer d’un bien de qualité privilégiant le confort d’usage et conforme aux dernières normes environnementales afin de répondre aux enjeux climatiques.

Quels avantages présentent l’achat d’un logement neuf ?

L’acquisition d’un bien immobilier neuf présente de nombreux avantages.

Des frais de notaire réduits

Acheter un logement neuf permet de bénéficier de frais de notaire réduits : 3 % à 4% contre 7% à 8% dans l’ancien.

Des garanties protégeant la construction

Acheter dans le neuf est sécurisant. Un logement acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement bénéficie de plusieurs garanties de construction couvrant de nombreux dommages : garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale.

Un logement écologique pour réduire sa consommation énergétique

A l’heure de la flambée des prix de l’énergie, acquérir un logement bénéficiant des dernières normes environnementales et écologiques prend tout son sens. Performance énergétique, décarbonation, confort d’été… L’achat dans le neuf permet de réduire les consommations énergétiques en participant à l’effort collectif de décarbonation de la société.

Bénéficier de certaines aides financières

Sous certaines conditions, l’achat dans le neuf d’un bien à usage de résidence principale permet de profiter d’un taux de TVA réduit à 5,5% du prix d’achat (zones ANRU et QPV) et permet d’obtenir plus facilement un prêt à taux zéro (PTZ).

Où investir dans le neuf aujourd’hui ?

Le marché immobilier, en particulier le marché locatif, est plus attractif dans toutes les grandes agglomérations.

Rennes, 11ème ville de France la plus peuplée (+1,1% entre 2014 et 2020), demeure une métropole à taille humaine. Classée 3ème ville française de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre (Source : Association Villes et villages où il fait bon vivre, 2023), elle est la 2ème ville de France où il fait bon étudier avec 67 000 étudiants (Source : magazine L’Etudiant, 2022-2023). Le 1er pôle économique et commercial de Bretagne concentre plus de 40 000 entreprises (Source : INSEE) et fait figure de métropole innovante tournée vers le numérique et la cybersécurité. Rennes est ainsi sans doute une destination de choix pour la réalisation d’un investissement immobilier.

Pourquoi choisir Ataraxia, filiale de Crédit Mutuel Immobilier ?

Ataraxia est implanté dans l’Ouest de la France ainsi qu’en Centre Val de Loire. Promoteur de lieux de vie, nous proposons des projets immobiliers avec une mixité sociale et fonctionnelle. Nous favorisons le renouvellement urbain, en quête de qualité architecturale et de bien-vivre dans son logement, à la livraison comme dans le temps. La qualité est pour nous un droit pour tous.

Etre filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est prôner le mutualisme par la preuve. Notre indépendance vis-à-vis de grands groupes immobiliers apporte une garantie de transparence, d’impartialité dans nos choix et de pérennité de nos projets au profit des habitants. La force du Groupe nous confère une solidité à long terme ainsi qu’une obligation de résultat quant à notre impact sociétal et environnemental.

