Le Département soutient les agriculteurs !

1 – Soutenir les agriculteurs

Le Département tient notamment à valoriser les métiers de l’agriculture en proposant à tous les élèves scolarisés en 4ème de visiter une exploitation. Il souhaite également encourager le vivre ensemble en faisant la pédagogie des activités agricoles auprès du grand public avec la diffusion d’une charte de bon voisinage.

Conscient de la difficulté que représente la transmission d’une exploitation, le Département a renforcé son soutien en augmentant de 50 % la dotation aux jeunes agriculteurs pour favoriser le renouvellement des générations. Pour faire face aux nombreuses crises et aux situations complexes, les agriculteurs peuvent aussi compter sur le Département qui les aidera à franchir ces périodes au travers d’un dispositif de soutien individualisé.

Afin de renforcer la compétitivité de la filière agricole, le Département finance les organismes et infrastructures agricoles essentiels pour le territoire, à l’image du laboratoire départemental LABOCEA ou de l’abattoir du Faou.

2 – Accompagner les transitions et l’innovation

Le Département participe au développement des filières locales et des liens entre producteurs et consommateurs (aide à l’investissement pour la transformation et la vente à la ferme, agrilocal, restauration dans les collèges).

Il poursuivra par ailleurs ses investissements pour favoriser l’innovation en matière de pratiques environnementales vertueuses. Plus de 2 M€ sont ainsi déjà engagés dans le plan de lutte contre les algues vertes, et les financements aux organismes de recherches comme le Caté ou Vegenov seront maintenus.



Une charte de bon voisinage en milieu rural

L’espace rural est le lieu de vie d’un Finistérien sur deux. C’est également le lieu de travail et de production des agriculteurs qui utilisent une grande partie des terres.

Vivre ou se rendre en milieu rural, c’est donc accepter de partager le quotidien des agriculteurs et l’activité agricole, apprendre à se connaître, à se respecter, pour une vie plus sereine.

Pour mieux comprendre l’agriculture au fil des saisons, le Département a édité une charte de bon voisinage en milieux rural.



Une action éducative « Découverte des métiers de l’agriculture »

L’agriculture finistérienne est plurielle (élevage, maraîchage, pépinière, machinisme agricole, paysage, forêt…), moderne et en pleine mutation technique, sociologique et économique. Les débouchés professionnels y sont multiples mais restent méconnus et souffrent encore de l’image de métiers rudes, peu qualifiés et peu rémunérateurs. Les préoccupations du secteur professionnel sont nombreuses. L’un de ses défis sera sa capacité à renouveler les générations d’actifs, tant exploitants que salariés.

Pour contribuer à l’attractivité de cette filière, le Département souhaite faire découvrir les métiers de l’agriculture à plus de 2800 collégiens scolarisés en classe de 4e à travers des visites d’exploitations, des échanges avec des professionnels en classe ou de forums.

Les collégiens pourront ainsi mieux appréhender le monde de l’agriculture, ses métiers et les parcours de formation qui y mènent, de favoriser les liens entre le collège et les entreprises agricoles, ainsi que de rencontrer les acteurs de son territoire économique.

Agriculteurs : les aides pour vos plantations

Pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, le Département du Finistère a mis en place le plan 500 000 arbres. Depuis 2021, plus de 120 000 arbres ont été plantés dont plus de 25% par les agriculteurs. Avec ce plan, le Département vient directement en appui aux projets des exploitants et des propriétaires de terrains agricoles. Il apporte également une aide financière directe.



Cette aide peut vous permettre de :

construire ou rénover des talus

planter des haies

restaurer des haies anciennes (> 20 ans)

créer des bosquets (entre 0,5 et 2 ha)

planter des bandes enherbées, alignements, arbres isolés

planter en agro-foresterie

Retrouvez le cahier des charges et le dossier de demande de subvention sur le site internet du Département :