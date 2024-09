Observatoire des fourrages Bretagne : 22 kg MS/ha/jour

Paroles d'éleveurs

David, Ludovic, Sylvain, éleveurs laitiers et allaitants à Arzal (56)

« La pousse va reprendre rapidement »

En ce moment les vaches ont accès à l’extérieur de 10 h à 16 h et ressortent à 23 h. Mais elles restent sur les mêmes parcelles pour laisser la pousse reprendre. La ration est composée de maïs, d’ensilage d’herbe, 4 kg de colza et 100 g d’urée pour 29 litres de lait. En 2023 pour une ration équivalente on était à 21 litres du fait du maïs moins qualitatif. Le pâturage d’automne s’annonce très bien car les prairies n’ont pas souffert cet été, elles sont bien nettoyées par le pâturage ou la fauche des refus. Avec les 90 mm de pluie cumulés depuis 15 jours, la pousse va reprendre. Toutes les élèves et les limousines ont pâturé jusqu’au 20 août, l’affouragement a repris en attendant le retour du pâturage. Les stocks sont très confortables, on a du maïs jusqu’en janvier et l’ensilage d’herbe de cette année n’a pas été entamée. Reste maintenant à ensiler le maïs semé de mai à juin, sûrement en octobre.