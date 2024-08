Une histoire en plusieurs « tommes »

Située en plein cœur de Camors, en bordure de la rue principale, la boutique a fière allure. Lumineuse, chaleureuse, aménagée avec goût, la crémerie-fromagerie O’cébon a ouvert ses portes à la mi-avril. Pour le plus grand plaisir des gourmets. Au menu : crème, beurre nature ou au piment d’Espelette, riz au lait, fromage frais, yaourts nature et parfumés, tomme nature, tomme à l’andouille de Guémené-sur-Scorff… Sans oublier un coin épicerie fine où divers producteurs des environs proposent leurs spécialités.

Un magasin à l’image d’Océane Cadoret, agricultrice morbihannaise à l’énergie et à l’enthousiasme communicatifs. « Depuis que je suis petite, j’ai toujours souhaité m’installer sur la ferme familiale ». Mais c’est au détour d’un premier stage effectué dans le cadre de ses études que la jeune femme découvre sa véritable voie. « Je suis partie en Auvergne, chez un producteur de lait, qui transformait sa production en Saint-Nectaire et commercialisait ses fromages en vente directe. Et j’ai aimé toutes les étapes ! » Une vocation qu’elle confirme en réalisant son BTS en alternance dans une exploitation laitière bretillienne dotée d’un laboratoire, où elle étoffe sa palette et son savoir-faire dans la fabrication des produits laitiers.

Avoir sa propre rentabilité

En février dernier, Océane a rejoint ses parents, Jacqueline et Philippe Cadoret, et leurs deux associés, Clovis Morvant et Dominique Pedrono, au sein du Gaec de Trémelin. « Cela s’est fait avec l’accord de tous. L’atelier de transformation constitue une diversification qui peut être une piste d’avenir pour le Gaec. Mais il est clair qu’il doit avoir sa propre rentabilité ». Pas question de venir grever les résultats d’une belle structure qui produit annuellement 2,4 millions de litres de lait, dont 1,4 million sur le site de Trémelin, à Camors.

Avec une vision de long terme, un laboratoire de 200 m² a été construit à Trémelin. Un investissement de l’ordre de 500 000 euros pour un outil à la pointe de la technologie, « qui permettra, à terme, de transformer jusqu’à 300 000 litres de lait », explique Océane. L’agricultrice, qui souhaite franchir les étapes progressivement, table sur la transformation de quelque 50 000 litres dès ce premier exercice. « Et j’espère atteindre la rentabilité économique d’ici à 3 ans ».

L’atelier de transformation doit avoir sa propre rentabilité

Des tests concluants

En attendant, la jeune femme de 22 ans ne ménage pas ses efforts. « Je transforme pratiquement 5 jours sur 7. Élodie, l’une de mes sœurs, tient le magasin de Camors. De mon côté, j’effectue également les livraisons auprès des collectivités, fromageries, crémeries, épiceries, restaurants… Les cuisines centrales offrent des contrats de plus longue durée ce qui procure une visibilité appréciable ! »

Mise en confiance par le succès rencontré lors des tests de commercialisation organisés sur la ferme en amont de l’ouverture du magasin, Océane espère écouler 35 % de sa production en vente directe et le reste via les livraisons. D’ici un an ou deux, si tout se passe bien, elle prévoit l’embauche d’une personne pour l’épauler à la transformation et au magasin. L’histoire d’O’cébon ne fait que débuter mais son autrice a déjà en tête de quoi composer bien d’autres « tommes » ! Jean-Yves Nicolas

Une nouvelle dynamique

Océane représente la nouvelle génération qui va pouvoir assurer la continuité de l’activité laitière sur l’exploitation. Elle apporte ses connaissances et son savoir-faire sur le volet transformation. Nous avons pu financer un local de transformation dimensionné pour l’objectif ambitieux d’Océane dès son installation en nous appuyant sur la structure existante. L’ensemble des associés et salariés est partie prenante du projet qui apporte une nouvelle dynamique au Gaec en l’ouvrant sur l’extérieur.

David Stéphant

Responsable de clientèle agricole, Pôle d’expertise CMB de Locminé