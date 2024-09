La magie de Merlin ensorcelle les touristes

La mer attire les touristes, sans effort de marketing de la part des collectivités territoriales. Le Centre-Bretagne, quant à lui, doit rivaliser d’idées innovantes pour susciter l’intérêt des vacanciers et faire en sorte qu’il reste quelques jours supplémentaires pour faire tourner l’économie locale. C’est l’expérience qu’a menée la communauté de communes de Paimpont, valorisant son atout de poids : la forêt de Brocéliande, pleine d’histoire et de surprises, de magie et de légendes…

Immersion dans 5 univers

Le parcours-spectacle féérique la Porte des Secrets qui a été inauguré en octobre 2012 dans les anciennes dépendances de l’abbaye de Paimpont propose grâce à une scénographie ficelée et chatoyante composée par la société ‘La prod est dans le pré’, une immersion sensorielle, ludique, synthétique et initiatique à partir de 5 salles, 5 univers qui brossent les contes et légendes, la flore, la faune, l’eau omniprésente dans cette forêt millénaire et son lien indissociable avec l’homme et tout particulièrement avec l’histoire locale du fer et ses métiers d’antan, les forgerons et les charbonniers.

Invités et guidés par Pierre, garde forestier qui a grandi dans cet univers et qui raconte ses souvenirs d’enfance, le visiteur est tout de suite immergé, captivé et devient même acteur. Les jeux de lumière, les musiques envoûtantes et les sculptures, dans un décor de bois omniprésent, créent une ambiance particulière, propre à la nature environnante. Elle entoure le participant de magie qui réveille en douceur son cœur d’enfant quel que soit son âge et le transporte dans un monde féerique lors de ce voyage onirique qui enchante tous les sens. Le site invite à une heure d’égarement, loin des tracas de la vie quotidienne, en compagnie de ces petits êtres facétieux et lutins de la lande, les korrigans, pour découvrir ces terres mystérieuses, lieu d’émerveillement et de magie pour petits et grands, invitant tous les locaux et les touristes à regarder d’un autre œil la forêt jusqu’à trouver ‘son arbre de lumière’, tel un arbre de vie, qui rend la sensation au visiteur du jour que tout est possible, emporté par le souffle des légendes. Mais pour cela, pour trouver cet arbre, « plus que de la chance, il faut prendre son temps et avoir de la patience pour observer la nature », conseille la voix qui vous guide au fil des salles.

L’arbre des lumières.

Un pilotage par l’investissement

Porté par l’office de tourisme, le projet a démarré dans un petit bâtiment, avec 49 000 visiteurs par an. « Un potentiel sous-exploité », retrace Bernard Ethoré, président de la communauté de communes et de la Société publique locale (SPL), qui gère le fonctionnement de ce site. « Nous avons dû lever de nombreux freins pour faire évoluer l’outil. Mais nous y sommes arrivés ». Après la création en 2012 de la SPL (constitué à 90 % par Brocéliande communauté et 10 % par la ville de Paimpont), dont l’objectif ambitieux était d’atteindre l’autofinancement de la structure en fonctionnement, l’évolution du parcours scénographique en 2018 – pour apporter de l’interactivité dans certaines salles et faire encore plus la promotion du territoire –, l’agrandissement de l’office du tourisme et de la boutique en 2022… l’année 2023 a accueilli 248 000 visiteurs, pour un chiffre d’affaires de 1,20 M€. « On a osé investir 3,3 millions d’euros. On a piloté en investissant 200 000 €/an. L’objectif de devenir une étape incontournable du séjour dans la région prend forme. La magie de Merlin, au-delà de la légende… est dorénavant aussi un économie touristique qui a accueilli 1 713 000 visiteurs depuis sa création », explique fièrement l’élu local. Avec des incidences notoires : « L’office de tourisme est passé de 3 à 11 salariés permanents et plus de 15 saisonniers. Et sur le territoire, de 11 commerces, on est passé à 25 qui embauchent 100 saisonniers (contre 20 à l’ouverture), le nombre de gîtes a augmenté, la diversité des activités aussi : balades en bus – roulant au gaz –, en calèche, circuits à vélo… Si on n’avait pas créé ce site, on n’aurait pas cette attractivité touristique. Il faut se battre pour continuer à attirer les clients. » « Au démarrage, nous étions sur des visites d’une journée… Plus les activités proposées sur un territoire sont nombreuses, plus elles permettent de prolonger la durée du séjour. Il y a encore du potentiel… On espère ainsi passer de 3 jours en moyenne à 4-5 jours », relance Johanna Veillard, directrice de l’Office du tourisme, plein de projets en tête.

L’atelier de Pierre, le garde-forestier.