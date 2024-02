L’automatisation a boosté la production 

Le levier de la productivité actionné

Parallèlement à la construction du nouveau bâtiment, l’alimentation a été revue. « Suite au passage de la désileuse au bol avec pesée, nous distribuons désormais une ration mélangée associant ensilages d’herbe et de maïs, aliments et minéraux. » Avec l’engagement sur la voie de l’intensification, le pâturage a perdu du terrain, passant de 30 ha d’herbe accessibles au troupeau à 3,5 ha. Désormais, les vaches sortent 2 heures

se dégourdir les pattes le matin. Bien sûr, le coût alimentaire a grimpé, de 70 € à 125 € / 1 000 L environ. Mais cette hausse de charges est assumée dans cette approche désormais basée sur la productivité laitière : « Grâce au travail sur la ration et aux 2,7 traites par vache et par jour permises par le robot, la production quotidienne moyenne a grimpé de 27 à 35 kg par vache. Désormais, notre repère, c’est la marge qui atteint 9,55 € par vache et par jour, contre 7 € dans l’ancien système. »