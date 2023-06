Prim’Holstein Morbihan met la longévité à l’honneur

« Cette année, nous avons décidé de mettre en valeur les vaches qui font carrière », démarre Philippe Le Hasif, président du syndicat morbihannais des éleveurs Prim’Holstein. L’assemblée générale de l’association a lieu mardi 27 juin, dès 10 h 15, au Gaec de Keruban à Locqueltas. Avant le déjeuner offert à tous les participants, les représentants de Prim’Holstein France remettront les fameux diplômes des vaches ayant produit plus de 100 000 kg de lait. « Tout le monde est invité, adhérents comme non-adhérents. Au total, 46 vaches issues de 39 élevages sont éligibles à recevoir ce document symbolique qui souligne la qualité du travail quotidien dans les fermes. »

Un parcellaire groupé et bien aménagé

Régis et Samuel Étienne qui accueillent le rendez-vous font partie des diplômés. Du haut de ses 17 ans et 2 mois, leur vache Brême (Mascol x Outside), actuellement en cours de 13e lactation, illustre parfaitement le thème « longévité » de la journée. Au dernier contrôle laitier, elle cumulait 151 767 kg de lait produits. Plus globalement, l’élevage de Keruban, avec un âge au premier vêlage maîtrisé (25,3 mois) et des laitières réformées en moyenne à une production de lait de 44 642 kg (contre 29 628 kg sur le département en Prim’Holstein) sait faire vieillir les animaux. Côté génétique, les deux frères misent sur une sélection optimisée et équilibrée entre lait, matière utile, longévité, qualité des membres et de la mamelle et index fonctionnels. Ils cherchent un troupeau facile à conduire dans un système cohérent et efficace associant la traite robotisée à une part importante de pâturage. Dès 14 h, la visite d’exploitation, ouverte à tous, articulée autour d’ateliers (longévité, robot et pâturage) permettra de découvrir, entre autres, les atouts d’un parcellaire groupé et bien aménagé (chemins d’accès aux paddocks notamment).