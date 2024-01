« La robotisation sauvera la production laitière »

« Lors du renouvellement d’une salle de traite, 90 % des éleveurs choisissent de passer en traite robotisée », observe Hervé Huon, à la tête de la concession GEA Farm Technologies de Plouigneau, qui devient « Huon GEA Solution Center » pour l’ensemble du Grand Ouest. La marque initialement spécialisée dans les salles de traite a pour ambition d’arriver à « 30 % de part de marché en 2030 sur les robots », prévoit Frédéric Favrot, directeur général de GEA Farm Technologies France. La société préconise d’installer « un robot pour une soixantaine de vaches. Sans cette robotisation, on pourrait imaginer une décroissance plus importante des élevages ; c’est la robotisation qui va sauver le lait, car ces systèmes compensent les soucis de recrutement, nos coûts de main-d’œuvre qui sont parmi les plus hauts d’Europe, et améliorent le confort de travail ».

Robotiser l’alimentation

En 2023, la marque de couleur verte a commercialisé le Dairy Feed, robot 100 % électrique qui vient de manière autonome prendre « dans la cuisine 5, 6 ou 7 aliments différents, et les mélange dans un bol de 2 m3. L’économie de travail quotidien est de 3 heures, le troupeau reçoit une alimentation fraîche toute la journée », argumente le responsable national. Guidé par un système GPS, ce robot distribue la ration à droite comme à gauche et est adapté aux vaches laitières comme aux vaches allaitantes, il peut s’imaginer dans un troupeau de chèvres ou de brebis.