Les ferments d’une colère

Le mécontentement paysan qui s’exprime un peu partout en Europe s’apparente à une forme d’hydre. Il n’y a pas de cause unique, bien définie, qui fasse sortir les tracteurs des fermes un peu partout dans l’Union ; mais il y a bien un ferment de colère diffus et protéiforme commun qui s’agrège en un sentiment partagé de déclassement ressenti par une large frange de la communauté paysanne européenne.

Il est également indéniable que la vague d’agitation agricole qui submerge actuellement les Vingt-Sept s’attelle au calendrier des prochaines élections européennes. Et pas forcément au seul profit des agriculteurs comme le montrent les surenchères politiques et syndicales de ces derniers jours. Avec ce risque évident que les revendications pourtant si légitimes des paysans soient instrumentalisées ; et que ces derniers soient vitupérés du sceau de populisme qui, hélas, gagne l’Occident.

Le Green deal a échoué sur l’agriculture.

Si la paysannerie peinera probablement à s’afficher héraut de ce vrombissement de tracteurs, la présidente de la Commission européenne, elle, a déjà tressauté sur le chemin cahoteux du verdissement de l’UE. Depuis les manifestations agricoles néerlandaises de juillet 2022, Ursula von der Leyen a dû, à plusieurs reprises, revoir à la baisse les ambitions du Pacte vert, marqueur de sa mandature. Le Green deal, qui devait mener les Vingt-Sept à la neutralité carbone en 2050, a en fait échoué sur l’agriculture. Par crainte de nourrir l’euroscepticisme ambiant, la Commission a en effet renoncé à plusieurs projets législatifs notamment sur le bien-être animal, les systèmes alimentaires durables, l’application de la directive sur les émissions industrielles aux bovins, etc. À la Commission, au Conseil, au Parlement européen, le Pacte vert qui est devenu un marqueur politique fort, teinté du vert de la décroissance duquel se démarque sans équivoque le vert dominant des tracteurs des manifestants européens…