« Le siècle à venir va être rempli de défis », introduit Sébastien Abis, directeur général du Club Demeter. « Je suis convaincu que les agriculteurs seront les héros de cette aventure ». D’après le chercheur, le sens de l’agriculture va effectivement aller en s’amplifiant. Le monde agricole sera au centre de tous les enjeux écologiques, sociologiques, politiques et environnementaux de demain. « Il sera le pourvoyeur de la sortie du tout pétrole grâce à la mise en place d’énergies, de bâtiments et de matériaux du futur. C’est un secteur d’activité qui sait faire de l’économie circulaire, aussi bien dans la production, les ressources ou les idées ».

Les agriculteurs, les héros de cette aventure

Maintenir les gens en bonne santé

L’agriculture jouera également un rôle clé dans le maintien et dans l’intensification de la sécurité alimentaire. Les modèles prévoient une population mondiale proche de 10 milliards à l’horizon 2050 dont une partie vivra de plus en plus longtemps. « La meilleure assurance vie, c’est celle qu’on met dans son estomac », martèle Sébastien Abis. « Et si l’alimentation est bonne, elle doit alors avoir un prix ». Une cohérence devra alors être trouvée entre les exigences des consommateurs, les réglementations « qui ralentissent les agriculteurs » et la rémunération de ces derniers.

Redorer le blason agricole

« Si le chef d’exploitation de demain joue un rôle dans l’économie circulaire, dans la durabilité et la soutenabilité et dans la santé des individus, alors je pense qu’il doit gagner énormément d’argent », annonce l’économiste.

Dans les années à venir, certains métiers vont devenir encore plus stratégiques. L’agriculture en fait partie. « C’est cela qu’il faut raconter aux jeunes, et non pas qu’ils vivront forcément moins bien que nous ou qu’ils auront beaucoup trop chaud dans 20 ans en raison du dérèglement climatique », déclare Sébastien Abis. « Nous devons refabriquer du bonheur et de la confiance ». Le chercheur appelle également les acteurs du monde agricole à prendre en main la communication dans une époque « d’incapacité croissante à avoir foi en l’avenir » et une culture orientée sur l’apitoiement face à des situations compliquées. « Nous sommes encore en pleine ascension de l’Everest alimentaire », conclut-il. « Et dans cette épreuve, les agriculteurs seront les sherpas des 10 milliards de terriens ».