Un sol vivant

Longtemps considéré comme un simple support pour les plantes, le sol livre petit à petit ses secrets. Les connaissances actuelles font découvrir la vie grouillante contenue dans la terre, qui s’épanouit encore plus quand l’élevage et ses matières organiques y sont épandues. Mais cette vie est à nourrir, soit par des apports de végétaux via les couverts, soit par le passage de fourrages dans le rumen des animaux qui réveille les spores de champignons bénéfiques. Dans ce dossier, des témoignages et des exemples de pratiques qui aboutissent à un sol plus vivant, plus fertile.