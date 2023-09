« Communiquer sur son métier n’est pas inné »

La journée départementale Agriculture au féminin aura lieu mardi 19 septembre à Plérin. « Ce rendez-vous de rentrée, ouvert à toutes et à tous, se veut à la fois professionnel, riche d’informations, convivial et ludique », promettent Marie-Christine Lecrubier et Corinne Rousseau, respectivement présidente et membre du Comité de pilotage Agriculture au féminin 22. « Nous avons construit la rencontre sur le sujet de la communication au cœur de notre métier », précisent-elles. Souvent invités à recréer du lien avec les citoyens ou les consommateurs, agricultrices et agriculteurs ont « besoin d’outils et de méthode » pour répondre calmement et expliquer clairement… « Lors d’une visite d’exploitation, d’un échange avec des voisins non-agriculteurs voire à l’occasion d’un repas de famille, il y a parfois des remarques ou critiques qui nous déstabilisent. On peut vivre ces moments comme des agressions, ne pas toujours savoir comment répondre positivement », détaille Marie-Christine Lecrubier, éleveuse à Plélan-le-Petit (porc, lait et tourisme rural).

Bien se connaître pour mieux réagir

De son côté, Corinne Rousseau travaille en circuits courts (vente directe et location d’âne) à la Cidrerie de la Baie à Planguenoual. « Il y a effectivement un fort besoin d’expliquer auprès du public. Or communiquer n’est pas inné. » Bien qu’engagée en bio, il peut arriver exceptionnellement qu’un client mécontent lui tienne des propos virulents. « Si on ne réfléchit pas à sa manière de réagir, en répondant du tac au tac, on fait monter la pression. Au contraire, en ayant suivi des formations avec des professionnels sur la confiance en soi, la gestion de ses émotions, la communication bienveillante, il est possible de sortir du conflit par le haut. » D’ailleurs, la Costarmoricaine précise que se former est utile à la fois pour communiquer en externe, c’est-à-dire vers le grand public, qu’en interne. « Cela permet d’améliorer les relations et l’organisation sur l’exploitation quand on travaille en couple, entre associés, avec des salariés… »

Face aux remarques qui déstabilisent, apprendre à répondre positivement.

La Chambre d’agriculture a justement lancé des formations sur le sujet. « L’une pour apprendre à répondre aux critiques sur l’agriculture de manière argumentée, l’autre pour être plus à l’aise pour parler de son métier lors d’une porte ouverte, devant une classe ou dans la presse », précise Sandrine Roberdel qui les anime avec sa collègue Emmanuelle Tadier. Les deux chargées de communication interviendront lors de cette journée Agriculture au féminin. « Face à une société de plus en plus éloignée du monde agricole, les agricultrices et agriculteurs restent les mieux placés pour parler. Les réponses, ils les ont. Notre travail est de les guider pour construire un dialogue efficace, constructif et apaisé. » En s’appuyant sur des jeux de rôle et une approche interactive, les conseillères proposeront outils et astuces pour mieux communiquer.