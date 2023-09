Terre Attitude enchante Plélo

Ce dimanche 27 août, à l’heure de clôturer la 18e édition de Terre Attitude à Plélo, on pouvait lire une énorme satisfaction, et un peu de fatigue bien sûr, sur le visage des organisateurs. Parfaitement orchestrée par l’équipe « ultra-motivée » des Jeunes Agriculteurs du canton de Châtelaudren-Plouagat et ses 400 bénévoles en renfort, la grande fête agricole de plein air a attiré autour de 40 000 visiteurs sur le site durant le week-end. Avec une telle affluence, 400 fûts de bière, « record battu », ont été consommés. Un baromètre objectif de l’attractivité du rendez-vous, à l’image de quelques autres repères livrés par Antoine Le Gall et Gwénolé Corbel, coprésidents du comité d’organisation : « 350 parts de rougail breton au déjeuner et 1 200 moules – frites au dîner samedi, 1 200 repas champêtres servis dimanche midi… Ou encore 3 tonnes de frites et 10 000 saucisses vendues sur le week-end ! »



Soldat Louis à guichets fermés

Sous une météo douce, malgré quelques averses le premier jour, le public a été au rendez-vous du début à la fin. La Night Attitude, la fameuse rencontre festive du samedi, s’est déroulée à guichets fermés : « Plus de 8 000 visiteurs étaient présents, attirés notamment par le concert de Soldat Louis qui a précédé le feu d’artifice et la soirée dansante. » Avant cela, dans la journée, le concours départemental de labour en planches avait qualifié les deux premiers, Alexandre Poilvé et Alexis Bézard, du canton d’Évran, pour la finale régionale du lendemain en Vendée où les deux Costarmoricains ont terminé aux 5e et 6e places.

Populaire, convivial et accessible

Dimanche après-midi, la foule était massée autour des barrières pour suivre les incontournables épreuves de Moiss’Batt Cross et de Tracto-force ainsi que les démonstrations de chiens de troupeau, de broyage de bois, de battage à l’ancienne. Succès aussi pour les baptêmes de tracteur et d’hélicoptère. Les agriculteurs présents se sont retrouvés sur les 90 stands professionnels et zones d’exposition de matériel. Du monde aussi sous le chapiteau du nouveau Pôle emploi formation rassemblant l’Anefa et les établissements scolaires agricoles. « Au-delà de l’aspect festif, Terre Attitude est l’occasion pour la profession de communiquer positivement à destination du grand public et peut-être de susciter des vocations alors que le renouvellement des générations et la problématique de main-d’œuvre sont des enjeux prioritaires », rappelaient les responsables. À l’heure de repartir, un couple de visiteurs soulignait par ailleurs l’importance d’un tel rassemblement en milieu rural : « Les gens sont ravis. C’est populaire, convivial, familial, spectaculaire et accessible au plus grand nombre en ces temps de difficultés sur le pouvoir d’achat. »