Emballant concours du Cheval breton

Le Concours départemental du Cheval breton s’est déroulé samedi 26 août au Haras de Lamballe. Comme le veut la coutume, l’événement est un tremplin direct vers le Salon de l’agriculture 2024 pour deux jeunes femelles du département. Cette année, les « parisiennes » se nomment Lylas de Feburier, appartenant à l’EARL de la Ville Feburier au Mené, qui a dominé la catégorie des Pouliches de 2 ans postières et Lily de Kerdo, à Jean-Paul Gourio de Saint-Mayeux, sacrée chez les Pouliches de 2 ans trait. Chez les Pouliches de 3 ans postière, Kyllianne, appartenant à Roland Le Mouel d’Allineuc, s’est imposée. Alors qu’après avoir survolé la catégorie des Pouliches de 3 ans trait, Kyrielle de Kerjean, appartenant à Pascal Cousin de Paule, a rapporté le Prix de championnat Pouliche.

Chez les Poulinières suitées trait grande taille, Gwennhadu de Kerza, à l’EARL de Kerza à Plélauff, s’est imposé. Du même élevage, Couickly de Kerza est sacrée chez les Poulinières suitées trait petite taille. Enfin, Iffy, appartenant à Roland Le Mouël, lauréate de la catégorie des Poulinières suitées postière emporte le Prix de championnat Poulinière.

34 femelles reviennent pour le National

« Un concours de très haut niveau », tenait à souligner Pascal Cousin, président de l’association de promotion du Cheval breton des Côtes d’Armor, à la fin de la journée. « Le fruit d’un travail draconien, assidu et quotidien, de sélection et d’élevage de la part des éleveurs. » Le rendez-vous aura également permis de sélectionner 34 femelles qui participeront au National de la race, les 16 et 17 septembre prochain à Lamballe.