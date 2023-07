Ravinoz, toute jeune et déjà reine

publicité

Samedi 17 juin, le Départemental de la race Normande s’est déroulé en matinée sur le ring principal du Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor. Éleveur passionné installé en Gaec avec sa mère à Châteaubourg (35), Charles Delalande était à la baguette au centre de la sciure. Dès les classes de primipares, le juge remarqua Ravinoz (Number One x Jacaranda), appartenant à l’EARL des Petits Vaux à Plémy. Cette « femelle qui resplendit » empocha rapidement le prix de section 1B puis le titre de championne Jeune.

Par la suite, l’élevage Lamour à Ploubezre allait faire une moisson de récompenses grâce à des animaux en forme et parfaitement préparés. Pensylvani (Maneville x Losangeles) dominait la section des 2e lactation, Nolwen (Jeonix x Gist Mad) était désignée Meilleure mamelle Adulte et Holandaise (Bugatin x Chesnay) sacrée Championne Adulte et Meilleure fromagère après avoir glané le prix de section des 4e lactation ou plus. Sans surprise, l’élevage Lamour recevait, pour l’ensemble de son œuvre, le Prix d’élevage.

Excellents membres et mamelle bien structurée

Mais au moment du tant attendu du verdict final, la jeune Ravinoz faisait un retour fracassant dans l’arène pour s’emparer du titre de Grande championne de Saint-Brieuc 2023. « C’est la vache du jour. Elle présente énormément de puissance, de solidité, de largeur au niveau du bassin… En plus de ce très bon développement squelettique, elle se déplace sur d’excellents membres, offre une mamelle très bien structurée et dégage beaucoup de féminité », précisait Charles Delalande.