Recherche de valeur sur le lait, les cultures, les haies

Sur leur exploitation de 130 ha, avec 80 vaches laitières holstein produisant 680 000 L de lait, Rémi Brégère et Bruno Durand cherchent à apporter de la plus-value en maximisant le pâturage et en développant une stratégie sans OGM et Bleu-blanc-cœur. « Depuis 2016, nous pratiquons du pâturage tournant dynamique et avons aussi orienté la ration vers…