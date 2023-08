Des moteurs et des grands cœurs

publicité

Les 580 chevaux du camion se mettent à hennir dès potron-minet une fois la clé de contact tournée. Dans le village du Ponthou, ancienne commune désormais rattachée à Plouigneau (29), Pierre-Yves et Tanguy Minec démarrent leur journée de transport d’animaux. Le père et le fils conduisent des remorques bétaillères pour amener porcs, bovins, caprins et autres ovins d’un point A à un point B. Du haut de ses 24 ans, Tanguy a obtenu son permis poids lourd à l’âge de 19 ans, puis s’est associé avec son père pour « un projet de famille. Nous sommes équipés pour couvrir toutes distances ; les bétaillères sont dotées d’abreuvoirs, de pipettes, de ventilation et d’un système de brumisation pour les coups de chaud. Ce qui me plaît dans ce métier est de travailler seul, d’être autonome ». Après avoir réparé une petite lampe orange récalcitrante dans la nuit, le moteur V8 lance l’ensemble sur la route. Ces petites sources de lumière qui courent tout le long de la carrosserie ne sont pas qu’esthétiques et ont toute leur importance, « elles sont aussi pratiques pour effectuer les manœuvres ».

Une grande famille

Le lien avec le vivant fait partie des gènes de la famille Minec. « Mon arrière-grand-père était boucher à la ferme ». Cette activité de boucherie a été reprise par son grand-père puis son père, toujours en plein cœur du petit village surplombé par son viaduc. Au volant de son porteur tractant la remorque, Tanguy Minec peut embarquer près de 200 cochons, ou 38 bovins. Sur les routes de Bretagne empruntées, les autres chauffeurs croisés le saluent d’un appel de phare ou en faisant retentir leur klaxon. « C’est comme ça depuis toujours dans le transport d’animaux ; cette tradition est aussi de rigueur dans le transport d’aliment. L’ambiance est très bonne entre chauffeurs, on aime se retrouver autour d’un café ». L’entraide ne s’est jamais perdue dans la grande famille des routiers qui jouent un rôle déterminant pour les élevages bretons en livrant l’aliment ou en enlevant les animaux arrivés au terme de leur croissance. Sur une année, le tracteur routier de marque scandinave du jeune finistérien parcourt autour des 110 000 km.

La grande majorité des camions présents travaillent pour l’agroalimentaire. Le feu d’artifice sera tiré à 22 h 30.

Tout est dans la ruse

« J’aime conduire », résume de son côté Pierre-Yves, « et surtout aller chez les éleveurs ». En dehors des tournées classiques en cochon ou en bovin, il lui arrive d’avoir des passagers un peu plus exotiques, comme des ânes, un taureau Angus ou dernièrement des Highland Cattle transférés de Lanrodec (22) à l’étang de Plounérin (22) pour les faire paître et entretenir le lieu durant la période estivale. Lors d’un transport de bufflonnes suitées, les mères « entendaient les veaux situés à l’étage de la bétaillère, et ne voulaient pas monter ! » Tout se joue alors par l’expérience et par la ruse. « Il faut guider les animaux, les faire tourner dans un autre sens, changer de place au camion ou les canaliser avec des barrières ». Quand le calme fut revenu, les bêtes à cornes devenues plus dociles firent confiance au chauffeur et embarquèrent sans broncher.

Chauffeur, mais pas que

Chez Minec & Fils, on n’est pas simplement attaché au milieu de l’élevage de génération en génération, on sait aussi avoir un grand cœur. Tous les ans, les camions de l’entreprise sont exposés lors de la fête nommée « Les Fous du Volant », organisée par l’association Okapoum. « L’occasion de se retrouver entre chauffeurs, de passer du bon temps », souligne Tanguy. Créée en 2005, cette association vient en aide aux personnes touchées de handicap, en mobilisant ses bénévoles qui organisent divers évènements dont les bénéfices servent à financer des projets : activités diverses pour sortir du cadre habituel, améliorer le quotidien par l’achat de matériels ou encore apprendre « comme les autres » avec des ateliers de théâtre, de l’équithérapie ou du surf. Le président d’Okapoum, François Rolland, « dans le milieu de la route depuis 32 ans » comme il aime le rappeler, apprécie énormément « la générosité des routiers. Ce week-end, ils ne viendront pas seulement exposer leurs camions, ils viennent surtout par solidarité. C’est comme ça depuis des années ». L’association est née du constat fait par François Rolland, dont la fille Jessica est porteuse d’un handicap mental et accueillie à l’IME (Institut médico-éducatif) de Landerneau (29) : « Les éducateurs m’ont fait part de leur volonté de faire des activités extérieures, mais ils n’avaient pas les moyens pour les financer ». Ni une ni deux, la réponse du routier a fusé : « On va s’en occuper ». La 1re année a servi à payer un voyage dans les Pyrénées, il s’ensuivit diverses destinations, du Puy du Fou aux Baléares. Avec beaucoup d’humilité, le président de l’organisation ne cherche pas les éloges, mais préfère se nourrir « d’une carte postale envoyée par les enfants. C’est à chaque fois une piqûre qui nous pousse à continuer ».

Pendant 2 jours, Guerlesquin accueillera 120 camions, dont beaucoup travaillent pour le secteur agroalimentaire. Leur diversité montrera l’importance du métier de routier pour le bon fonctionnement des fermes bretonnes. « Sans les camions, la chaîne est rompue », conclut François Rolland. Une autre chaîne, celle de la solidarité, sera présente samedi et dimanche dans la petite cité de caractère.