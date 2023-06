L’équivalent d’un petit automoteur adapté sur un tracteur

En France, le partenariat entre Kaweco et Claas a démarré en 2019 avec la livraison du premier automoteur d’épandage sur base de Xerion 4 000 acheté par l’ETA Maumissard à Bréhan (56). « En 2023, nous lançons officiellement la distribution des tonnes à lisier seules de marque Kaweco en France avec notre réseau Claas Nord-Ouest. Les premières tonnes sont actuellement en démonstration afin de les présenter à nos clients », annonce Simon Badouard, promoteur des ventes Claas Bretagne lors d’une présentation presse le 6 juin à Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle (22).

Diviser par 2 la pression au sol

Les roues extérieures s’écartent au champ

La tonne à lisier nommée Double Twin Shift a été l’attraction de la journée. Elle se caractérise par son châssis simple essieu avec 4 roues en ligne dont les 2 roues extérieures s’écartent de 50 cm chacune au travail. « Les roues s’écartent ou se rétractent automatiquement au champ lorsque l’on déplie ou replie la rampe et que l’on roule à plus de 5 km/h », explique Simon Badouard. Cette caractéristique évite que les pneus de la tonne chevauchent ceux du tracteur pour limiter la compaction du sol. « Cette tonne a fait la renommée de la marque aux Pays-Bas où ils font particulièrement attention au tassement car les sols sont légers. Ce système permet de diviser par 2 la pression au sol. Comparé au télégonflage il n’y a pas besoin d’équipement supplémentaire et il n’y a pas de perte de temps à gonfler ou dégonfler les pneus. »

Le châssis simple essieu est équipé de 4 roues en ligne. En position de travail, les 2 roues extérieures s’écartent de 50 cm chacune pour ne pas repasser sur les voies du tracteur.

Un gain de temps de 40 % lors des manœuvres

La tonne est équipée de suspensions hydrauliques : une pour les deux roues du milieu et une pour chaque roue extérieure. Ce système de suspension hydraulique indépendant garantit une très bonne stabilité et améliore la maniabilité de l’ensemble. « Avec une capacité de 16 m3 cette tonne à lisier offre la maniabilité d’un simple essieu avec la capacité d’un tandem. » Le gain de temps pour les manœuvres en bout de champ est de l’ordre de 40 % comparé à une tonne de capacité équivalente en essieu tandem. « C’est l’équivalent d’un petit automoteur adapté sur un tracteur. » Il faut tout de même un tracteur de forte puissance pour mener l’ensemble, ici c’est un Claas de 300 chevaux car des injecteurs de prairie de 8,7 m de largeur sont attelés sur le relevage de la tonne. Comparé à un automoteur avec ce type de tonne, il est possible de travailler seul sans ravitailleur et le tracteur peut servir pour d’autres travaux comme faire du big-baller l’été.